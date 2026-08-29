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Yoğun silah sesleri duyulmuştu: Nijer'de darbe girişimi

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#Nijer#Darbe Girişimi#Silah Ve Patlama Sesleri
Yoğun silah sesleri duyulmuştu: Nijerde darbe girişimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 15:58

Nijer Savunma Bakanı General Salifou Mody, başkent Niamey'deki askeri hareketliliğin kontrol altına alındığını ve güvenlik güçlerinin hedef alınan kritik noktaların kontrolünü yeniden sağladığını açıkladı.

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Nijer Savunma Bakanı General Salifou Mody, başkent Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde yoğun silah sesleri duyulması ve patlamalar meydana gelmesinin ardından, ulusal televizyonda açıklaması yayımlandı.

Mody, bir grup askerin "askeri düzenden ayrılarak" Niamey'deki Base 101 askeri üssünde bazı silah arkadaşlarını alıkoymaya çalıştığını ve ardından başkentteki bazı kritik noktalara ateş açtığını belirtti.

Nijer savunma ve güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde bu hareketliliğin kontrol altına alındığını ifade eden Mody, hedef alınan bölgelerde kontrolün kademeli olarak yeniden sağlandığını kaydetti.

Mody, Niamey halkına sakin olmaları ve günlük faaliyetlerini normal şekilde sürdürmeleri çağrısında bulundu.

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NİAMEY'DEKİ HAVALİMANI VE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NIN ÇEVRESİNDE YOĞUN SİLAH SESLERİ

Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde gece boyunca ve sabah saatlerinde yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar meydana gelmişti.

Havalimanı bünyesindeki Base 101 askeri üssünün de hedef alındığı saldırının ardından güvenlik güçleri, bölgede kontrolü yeniden sağlamış ve operasyon başlatılmıştı.

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, bu yıl daha önce de iki kez saldırıya uğramıştı. Ocakta havalimanı ve çevresindeki askeri üs, haziranda ise havalimanı ile Base 101 askeri üssü hedef alınmıştı.

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#Nijer#Darbe Girişimi#Silah Ve Patlama Sesleri

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