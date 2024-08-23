Yoga yaparken yaşadığı talihsizlik felç etti

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Abbey Weiss, yogayı akrobasi ile birleştiren akroyoganın tutkunuydu.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 32 yaşındaki Weiss, akroyoga yaptığı sırada daha zorlu bir hareketi denemek istedi ancak düşerek omuriliğini zedeledi ve boynundan aşağısı felç kaldı.

Weiss'in şu anki durumuna ilişkin konuşan babası, Weiss'in akroyogaya tutkun olduğunu ve şu anki yaşadığı durumunun sebebinin bu tutkusu olduğunu söyledi.

Weiss'in babası, “Geçen gün düz bir ceketin içindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Hareket edemiyor. Onun için her şeyin yapılması gerekiyor.” ifadesinde bulundu.

Kazadan önce akroyoganın ne olduğuna dair en ufak bir fikri olmadığını söyleyen baba, "Bilseydim, yapmamasını söylerdim. Ama beni dinlemezdi" dedi.

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Tedavi masraflarının yüklü bir miktara ulaştığını belirten baba, bir bağış fonu kurdu ve şu ana kadar 155 bin dolardan fazla bağış topladı.

Şu anda Chicago'da ailesiyle birlikte yaşayan Weiss, yakınlardaki bir tıbbi tesiste rehabilitasyona devam ediyor.