Yırtık kot akımı: Siyasetçinin açıklamaları sonrası çığ gibi büyüdü

Hindistan'ın Uttarakhand bölgesinin Başbakanı olan Tirath Singh Rawat'ın kadınlar ile ilgili yaptığı açıklama yeni bir sosyal medya akımının başlamasına neden oldu.

Katıldığı bir etkinlikte gençlerin giyim tarzını eleştiren Rawat, kadınların yırtık kot pantolon giymelerini "kötü örnek" olarak nitelendirdi.

Message to society: #rippedjeans or otherwise, leave us & our choices alone! 🤎 @tsrawatbjp pic.twitter.com/yUf5nu1WCs