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Yine yeni bir kapı açabildim

#Aydan Özoğuz#Almanya#Federal Meclis Başkanvekili
Yine yeni bir kapı açabildim

Almanya’da önceki gün ‘Federal Meclis Başkanvekili seçilen ilk Türk’ Aydan Özoğuz, bu seçimle göçmen kökenlilerin Almanya’da her makama gelebileceklerini gösterdiğini söyledi.

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SOSYAL Demokrat Partili (SPD) Aydan Özoğuz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, göç konusunun Almanya’da birçok insanın hayatında önemli yer tuttuğunu belirterek, “Eskiden bir aşağılanma hissi vardı. Sanki ‘Ben göçmenim, istediğim yere gelemem’ hissi vardı. Bazı gençlerin bu nedenle kendilerini geri çektiği bile oluyor. Ben ise onlara ‘Ortaya çıkın, çaba harcayın, her yere gelebilirsiniz’ diyordum. Benim seçilmemle bu mesajı bugün burada bir kez daha vermiş olduk. Bu seçimle göçmen kökenlilerin her makama gelebileceklerini göstermiş oldum” dedi.

‘ÇOK MUTLUYUM’

Özoğuz, Federal Meclis Başkanvekili seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Yine yeni bir kapı açabildim. Gene bir adım atabildim. Çok mutluyum tabii” diye konuştu. “Almanya’da doğmuş büyümüş, Türk isimli bir kadın olarak; Alman ve Türk biri olarak böyle bir adım atabilmenin çok güzel bir şey olduğunu” belirten Özoğuz, şöyle devam etti: “Annemin, babamın görmesini isterdim. Keşke. Onlar bizi buralara getirdi. Maalesef ikisi de vefat etti.” SPD ve diğer parti gruplarından özellikle yabancı kökenli birçok genç milletvekilinin kendisini tebrik ettiğini anlatan Özoğuz, “Yanıma geldiler, sarıldılar, ‘Bizim için çok büyük örneksiniz’ dediler. Gençlerin arasında mesela bugün bir genç yanıma geldi. Babasının Bosnalı olduğunu, beni çok takdir ettiğini söyledi. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler” ifadelerini kullandı.

RADİKAL SAĞCI AFD’YE MESAJ: KABUL ETMEK ZORUNDALAR

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Aydan Özoğuz, aşırı sağcı Almanya Alternatif Partisi’nin (AfD) önde gelen siyasetçilerinden Alexander Gauland’ın geçmişte kendisi hakkında provokatif açıklamalar yaptığının hatırlatılması üzerine, “Çok açıkça AfD’liler bana oy vermedi. Parti yöneticilerinden Bernd Baumann geldi, tebrik etti. Şunu görüyorum ki bir yerden sonra kabul etmek zorundalar” dedi. Genel Kurul’da bundan sonra da provokasyonlar olabileceğine dikkati çeken Özoğuz, tartışmaların tüzük çerçevesinde olması gerektiğini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Yine yeni bir kapı açabildim

BİLGİ NOTU

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Almanya’nın Hamburg kentinde 1967’de doğan Özoğuz, 2001-2008 yıllarında SPD’den Hamburg Eyalet Meclisi üyeliği yaptı. SPD’den 2009 yılındaki genel seçimlerde Federal Meclis Milletvekili seçilen Özoğuz, 2013’te Almanya’da göç ve uyumdan sorumlu devlet bakanlığına getirilen ilk Türk kökenli isim olmuştu.

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#Aydan Özoğuz#Almanya#Federal Meclis Başkanvekili

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