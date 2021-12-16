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Yine Türkiye’yi kötüledi: Dendias, İspanya’yı caydırmaya çalıştı

#Yunan Dışişleri Bakanı Dendias#İspanyol Mevkidaşı Albares#Türkiye
Yine Türkiye’yi kötüledi: Dendias, İspanya’yı caydırmaya çalıştı

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, İspanyol mevkidaşı Albares ile Atina’da yaptığı görüşmede Türkiye’yi kötüleyerek, Türkiye’ye silah temin etmeyecekleri yönünde İspanya’dan güvence aldıklarını iddia etti.

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YUNAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesini ziyaret eden İspanyol mevkidaşı José Manuel Albares ile görüşmesi sonrası İspanya’nın Türkiye ile askeri işbirliğini arttırma niyetinden rahatsızlığını dile getirdi. Bu bağlamda Türkiye’yi kötüleyen Dendias, Atina’da düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye’nin ‘Akdeniz’de istikrarsızlık unsuru olduğu’ iddiasında bulunarak bildik söylemlerini tekrar etti.
Türkiye-İspanya askeri işbirliği ihtimaline karşılık Dendias “AB’nin 8 Aralık 2008 tarihli zirvesinde alınan ve üye ülkelerin, saldırı amaçlı kullanılabilecek ya da bölgesel istikrarsızlığa yol açabilecek, savunma teknolojisi veya silah ihraç etmelerine ilişkin kararı da vurguladım” dedi.

‘TAAHHÜT ALDIM’ İDDİASI

AB’deki dayanışma ilkesine değinerek “Tahrikler karşısında birbirimizin yanında yer almakla yükümlüyüz” diyen Dendias, “Albares’ten, İspanya’nın daima AB çerçevesi ve kararları doğrultusunda hareket ettiği ve edeceği taahhüdünü aldım” diye konuştu.

Albares ise Kasım ayında Ankaraimzalanan anlaşmalar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in düzenlendikleri basın toplantısında, özellikle savunma işbirliğine ilişkin açıklamalarına çok kızan Atina’yı yatıştırmaya çalıştı. Albares, “Yunanistan, İspanya’nın AB’nin yasa ve kararları çerçevesinde hareket edeceğinden emin olmalıdır. Türkiye ile Yunanistan arasında da uluslararası hukuk ve AB hukuku temelinde yapıcı bir diyalogdan yanadır” diye konuştu.

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#Yunan Dışişleri Bakanı Dendias#İspanyol Mevkidaşı Albares#Türkiye

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