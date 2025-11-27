Yine KKTC’nin haklarını yok saydılar... Rumlar Lübnan ile Akdeniz’i paylaştı

Haberin Devamı

KIBRIS Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’yi yok sayarak doğu Akdeniz’i paylaşma anlaşmalarına Mısır ve İsrail’den sonra Lübnan’ı da ekledi. Ekonomik darboğazda olan Lübnan hükümeti, 2007’de imzaladığı, daha sonra rafa kaldırdığı deniz yetki alanı (Münhasır Ekonomik Bölge) belirleme anlaşmasını, 18 yıl aradan sonra onayladı. Alelacele Beyrut’a giden Rum lider Nikos Hristodulidis, güncellenen anlaşmayı imzaladı.

RUM LİDER BEYRUT’TA

Uzun yıllardır rafta bekleyen anlaşmanın onay süreci, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam’ın geçen ay bir araya gelerek konuyu ele almasıyla başladı. Başbakan Nevvaf Şerif, bakanlar kurulu onayının ardından anlaşmayı parlamentoya sevk etti. Rumlar ve Lübnan arasındaki sınır hattının başlangıç noktası, Lübnan’ın ABD’nin arabuluculuğuyla üç yıl önce İsrail ile imzaladığı benzer anlaşmanın sınır koordinatlarına göre yeniden belirlendi. Anlaşmanın güncellenen metnini, Lübnan hükümeti adına Ulaştırma ve Kamu İşleri Bakanı Fayez Rassamni imzaladı.

SIRADA ENTERKONNEKTE HAT

Rum yönetimi ve Lübnan ayrıca iki ülke arasında deniz altından kablo ile elektrik hattı (enterkonnekte) çekilmesi konusunda da mutabakat zaptı imzaladı. Rum lider Hristodulidis, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “20 yıla yakın bir süredir devam eden bir süreci tamamladık. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve onay veren Başbakan Şerif’e teşekkür ediyorum, her iki ülkenin de halklarına büyük yararı olacak” dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise, süreci tamamlayan onay adımının herhangi bir tarafa yönelik olmadığını belirterek, “Şimdi Kıbrıs ve Lübnan, denizlerdeki doğal kaynaklardan daha kolay faydalanacak” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN’I 1 MİLYAR EURO’LUK AB YARDIMIYLA İKNA ETTİLER

RUM lider Hristodulidis, derin bir ekonomik krizdeki Lübnan’ı AB’nin 1 milyar Euro’luk yardım paketini kullanarak ikna etti. Yılbaşında AB dönem başkanlığını devralmaya hazırlanan Hristodulidis, paketin 500 milyon Euro’luk bölümünün hemen serbest bırakılacağı vaadinde bulundu, ayrıca dönem başkanlığı sırasında Nisan ayında düzenleyeceği doğu Akdeniz konulu AB zirvesinde Lübnan’a ek yardımlar ve yatırımlar sözü verdi. Yetmedi, AB ile Lübnan arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalatacağı vaadinde bulundu.

TÜRKLERİ DIŞLAMA HEDEFİ

Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’yi doğu Akdeniz’in paylaşımında devre dışı bırakmak amacıyla 2003 yılında önce Mısır, 2007’de Lübnan ve 2010 yılında da İsrail ile deniz yetki alanı anlaşmaları imzaladı, ancak Lübnan hükümeti onaylamadı. Aradan geçen yıllarda Rumlar, Kıbrıs adasının güneyini tek taraflı olarak parselleyerek uluslararası petrol şirketlerine kiraladı. Lübnan da Akdeniz’de hidrokarbon sondajıyla ekonomik krizi hafifletmeyi umuyor.