Yine karantina

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Koronavirüse karşı sıfır tolerans politikası izleyen Çin yönetimi, 25 milyon nüfusuyla ülkenin en büyük ve gelişmiş kenti Şanghay’da kısıtlamaları kaldırdıktan bir gün sonra bazı mahalleler için yeni önlemler ilan etti. “Riskli” bölgelerde kalan yaklaşık 2 milyon kent sakininin sokağa çıkması yasaklandı. Karar, kentin Jingan ve Pudong bölgelerinde yedi vaka görülmesi üzerine alındı. Bölge sakinleri 14 gün boyunca sokağa çıkamayacak. Vakalarda doğrudan ya da dolaylı temaslı 132 kişi ise karantina merkezlerine götürüldü.

TOPLU TAŞIMA İÇİN TEST ZORUNLULUĞU

Kentin diğer bölgelerinde işyerlerinin ve toplu taşımanın açılmasına izin verilirken, toplu taşıma araçlarını kullanmak ve kamusal alanlara girmek için son 72 saatte negatif sonuçlu korona testi verilmesi zorunlu. Bu arada halk kısıtlamaların kaldırılmasını önceki gün sokaklarda şampanya patlatarak kutlarken, Çin’de basının “karantina” kelimesinin kullanması Pekin yönetimince yasaklandı. Çin, katı sıfır vaka politikası nedeniyle ülke içinde ve dışında eleştiriliyor.

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MAYMUN ÇİÇEĞİNDE VAKA SAYISI 700’Ü GEÇTİ

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), 21’i ABD’de olmak üzere Afrika dışında toplam 700’den fazla maymun çiçeği vakası görüldüğünü bildirdi. Bu virüsün endemik olarak görüldüğü Afrika hariç henüz hiç ölüm kaydedilmedi. Kanada vaka sayısının 77’ye, Fransa ise 51’e çıktığını açıkladı.