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Yine İsveç yine skandal... Stockholm'de PKK provokasyonu

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#İsveç#Avrupa#Dünya
Yine İsveç yine skandal... Stockholmde PKK provokasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 16:35

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, parlamento binasının dış cephesine örgütü simgeleyen paçavranın görselini yansıttığı videoyu paylaştı.

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İsveç'in başkenti Stockholm bir kez daha PKK provokasyonuna sahne oldu.

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, parlamento binasının dış cephesine örgütü simgeleyen paçavranın görselini yansıttı.

Terör örgütü yandaşları söz konusu videoyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İsveçli yetkilileri de hedef alan bir başka videoyla birlikte sosyal medyada paylaştı.

Yine İsveç yine skandal... Stockholmde PKK provokasyonu

Kristersson ve Billström'e yönelik hakaretlerin de bulunduğu videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin yakıldığı görüntüler de yer aldı.

Söz konusu paylaşımda, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasasını terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Stockholm'ün Norra Bantorget Meydanı'nda protesto edecekleri bildirildi.

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Yine İsveç yine skandal... Stockholmde PKK provokasyonu

YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?

1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek.

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#İsveç#Avrupa#Dünya

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