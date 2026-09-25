Yine boşluğa konuştu! Netanyahu'nun skandal açıklamaları İsrail basınında gündem oldu: Dünya artık dinlemiyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki skandal konuşması, delegelerin salonu terk etmesi ile gündem olurken İsrail basını "çok yalnız" ve "dünya artık onu dinlemiyor" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU KONUŞTU, DELEGELER SALONU TERK ETTİ

Netanyahu, New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuşmak üzere kürsüye çıktığında çok sayıda ülke delegasyonu salonu terk etti. Yuhalama sesleri arasında salondan çıkanları izleyen Netanyahu, daha sonra İsrail'in saldırılarını ve İran'a yönelik savaşı savundu.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarının sürdüğü bir dönemde Netanyahu'nun konuşmasında Gazze'deki insanlık dramına değinmemesi dikkat çekti.

Haberin Devamı

İRAN'I HEDEF ALDI

Netanyahu, İran'ın nükleer silah geliştirdiğini iddia ederek savaşı savundu ve “İran’ın atom bombası tüm dünyayı tehdit ediyordu. Bunu engellemeye yemin ettik ve ABD’li dostlarımızla İran’ın ordusunu, donanmasını, uçaklarını ve nükleer tesislerini yerle bir ettik” dedi.

İran heyetinin masasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun suikast sonucu hayatını kaybeden komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğrafı yer aldı.

TRUMP'A “DOSTUM” DEDİ

Kendisiyle görüşmeyen ABD Başkanı Donald Trump'tan “dostum” diye söz eden Netanyahu, İran'a karşı savaşta verdiği destek için Trump'a teşekkür etti.

Haberin Devamı

ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için sokaklara çıktı. Manhattan'daki Bryant Park'ta başlayan gösteride, "Özgür Filistin" sloganları atan protestocular, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle BM binasına yaklaşmalarına izin verilmeyen göstericiler, Netanyahu'nun New York'taki varlığına tepki gösterdi.

GOLAN VE HİZBULLAH MESAJI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerine tepki gösteren Netanyahu, “Yahudi halkı asırlardır Golan’da. Şara bunu bilmeli” ifadelerini kullandı.

ABD'li Hollywood yıldızı Susan Sarandon, Birleşmiş Milletler genel merkezinin yan sokağındaki Filistin yanlısı gösteriler sırasında gözaltına alındı.

BM KÜRSÜSÜNDE ÇAĞRI CİHAZI GÖSTERDİ

Netanyahu ayrıca, Hizbullah'a yönelik operasyonlarda kullanılan çağrı cihazlarından birini BM kürsüsünde gösterdi. Cihazı, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını savunmak için kullandı.

Haberin Devamı

"DÜNYA ARTIK DİNLEMİYOR”

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını mercek altına aldı.

Gazete, Netanyahu'nun “boş bir salona” konuştuğuna dikkat çekti. Yaklaşık 70 ülkenin temsilcisinin Netanyahu'nun konuşması sırasında salonu terk ettiği, bazı ülke temsilcilerinin ise konuşmayı dinlemek için salona hiç gelmediği belirtildi.

Yediot Ahronot, geçen yıl da bazı ülke temsilcilerinin Netanyahu kürsüye çıktığında salonu terk ettiğini hatırlattı. Gazete, bu yıl salonu terk edenlerin sayısının daha fazla olduğunu kaydetti.

Gazetenin değerlendirmesinde Netanyahu'nun “Çok yalnız ve çok güçsüz” olduğu belirtilirken, “Dünya artık onu dinlemiyor” vurgusu yapıldı.

Haberin Devamı

ALKIŞ EKİBİ TUTTU

Yediot Ahronot, Netanyahu'nun konuşması sırasında tribünlerde yaşanan bir başka ayrıntıya da dikkat çekti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin tribünlerde Netanyahu'yu alkışlayacak ve sloganlar atacak bir tezahürat ekibi oluşturduğu belirtildi. BM görevlilerinin ise grubu defalarca uyardığı aktarıldı.

SEÇİMLER KONUŞMANIN ARKA PLANINDA MI?

Yediot Ahronot, Netanyahu'nun konuşması sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkında çıkardığı tutuklama emrinden söz etmediğini belirtti.

Gazete ayrıca, İsrail'deki yaklaşan seçimlerin Netanyahu'nun konuşmasını etkilediğini öne sürdü.

Haberin Devamı

Yediot Ahronot, Trump'ın Netanyahu ile görüşmek yerine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldiğini de hatırlattı.