Yine boşluğa konuştu! Netanyahu'nun skandal açıklamaları İsrail basınında gündem oldu: Dünya artık dinlemiyor

Güncelleme Tarihi:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki skandal konuşması, delegelerin salonu terk etmesi ile gündem olurken İsrail basını "çok yalnız" ve "dünya artık onu dinlemiyor" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU KONUŞTU, DELEGELER SALONU TERK ETTİ
Netanyahu, New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuşmak üzere kürsüye çıktığında çok sayıda ülke delegasyonu salonu terk etti. Yuhalama sesleri arasında salondan çıkanları izleyen Netanyahu, daha sonra İsrail'in saldırılarını ve İran'a yönelik savaşı savundu.
Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarının sürdüğü bir dönemde Netanyahu'nun konuşmasında Gazze'deki insanlık dramına değinmemesi dikkat çekti.
İRAN'I HEDEF ALDI
Netanyahu, İran'ın nükleer silah geliştirdiğini iddia ederek savaşı savundu ve “İran’ın atom bombası tüm dünyayı tehdit ediyordu. Bunu engellemeye yemin ettik ve ABD’li dostlarımızla İran’ın ordusunu, donanmasını, uçaklarını ve nükleer tesislerini yerle bir ettik” dedi.
TRUMP'A “DOSTUM” DEDİ
Kendisiyle görüşmeyen ABD Başkanı Donald Trump'tan “dostum” diye söz eden Netanyahu, İran'a karşı savaşta verdiği destek için Trump'a teşekkür etti.
GOLAN VE HİZBULLAH MESAJI
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerine tepki gösteren Netanyahu, “Yahudi halkı asırlardır Golan’da. Şara bunu bilmeli” ifadelerini kullandı.
BM KÜRSÜSÜNDE ÇAĞRI CİHAZI GÖSTERDİ
Netanyahu ayrıca, Hizbullah'a yönelik operasyonlarda kullanılan çağrı cihazlarından birini BM kürsüsünde gösterdi. Cihazı, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını savunmak için kullandı.
"DÜNYA ARTIK DİNLEMİYOR”
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını mercek altına aldı.
Gazete, Netanyahu'nun “boş bir salona” konuştuğuna dikkat çekti. Yaklaşık 70 ülkenin temsilcisinin Netanyahu'nun konuşması sırasında salonu terk ettiği, bazı ülke temsilcilerinin ise konuşmayı dinlemek için salona hiç gelmediği belirtildi.
Yediot Ahronot, geçen yıl da bazı ülke temsilcilerinin Netanyahu kürsüye çıktığında salonu terk ettiğini hatırlattı. Gazete, bu yıl salonu terk edenlerin sayısının daha fazla olduğunu kaydetti.
Gazetenin değerlendirmesinde Netanyahu'nun “Çok yalnız ve çok güçsüz” olduğu belirtilirken, “Dünya artık onu dinlemiyor” vurgusu yapıldı.
ALKIŞ EKİBİ TUTTU
Yediot Ahronot, Netanyahu'nun konuşması sırasında tribünlerde yaşanan bir başka ayrıntıya da dikkat çekti.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin tribünlerde Netanyahu'yu alkışlayacak ve sloganlar atacak bir tezahürat ekibi oluşturduğu belirtildi. BM görevlilerinin ise grubu defalarca uyardığı aktarıldı.
SEÇİMLER KONUŞMANIN ARKA PLANINDA MI?
Yediot Ahronot, Netanyahu'nun konuşması sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkında çıkardığı tutuklama emrinden söz etmediğini belirtti.
Gazete ayrıca, İsrail'deki yaklaşan seçimlerin Netanyahu'nun konuşmasını etkilediğini öne sürdü.
Yediot Ahronot, Trump'ın Netanyahu ile görüşmek yerine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldiğini de hatırlattı.