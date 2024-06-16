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Yine ABD yine silahlı saldırı: Su parkındaki insanlara rastgele ateş açtı! 2'si çocuk 9 yaralı

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#Abd#Silahlı Saldırı#Su Parkı
Yine ABD yine silahlı saldırı: Su parkındaki insanlara rastgele ateş açtı 2si çocuk 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 11:50

ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan bir su parkına düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı, saldırganın ise kendini öldürdüğü açıklandı. Yaz tatilinin ilk haftasında çocukların yoğun olduğu eğlence merkezine yapılan saldırı ABD'de büyük yankı uyandırdı.

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Yüksek bireysel silahlanma oranlarının tartışma konusu oldu ABD dün yeni bir silahlı saldırı ile sarsıldı. Detroit polisi silahlı bir saldırganın kentteki bir su parkına girerek, aralarında çocukların da olduğu masum kalabalığa ateş açtığını duyurdu.

Yine ABD yine silahlı saldırı: Su parkındaki insanlara rastgele ateş açtı 2si çocuk 9 yaralı

DEFALARCA KEZ ATEŞ ETTİ: 2'Sİ ÇOCUK 9 YARALI

Oakland İlçesi Şerifi Michael Bouchard gazetecilere verdiği demeçte, saldırganın aracından inip doğruca havuzun kenarına gittiğini ve insanlara defalarca kez ateş ettiğini söyledi.

Silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını belirten Bouchard, 8 yaşındaki çocuğun başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi. Çocuğun 4 yaşındaki erkek kardeşi de kalçasından vuruldu ve hastanede tedavisi devam ediyor.

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ABD medyasında yer alan haberlere göre, karnından ve bacaklarından vurulan 39 yaşındaki kadının da durumu kritik.Karı-koca bir çift ve 78 yaşında bir adam da dahil olmak üzere diğer altı kurbanın tümü 30 yaş üzerinde ve durumları stabil.

Yine ABD yine silahlı saldırı: Su parkındaki insanlara rastgele ateş açtı 2si çocuk 9 yaralı

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Bouchard, yaralı sayısının artabileceğini belirterek, saldırganın intihar ettiğini bildirdi.Polis şüphelinin 42 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. Detroit News'in haberine göre adamın herhangi bir sabıka geçmişi yok ama akıl sağlığı sorunları olduğundan şüpheleniliyor.

Olay sonrası evinde arama yapılan saldırganın yarı otomatik bir tüfek ve başka bir tabacaya daha sahip olduğu öğrenildi. Yetkililer ayrıca saldırı mahallinde bir tabanca ve üç boş şarjör ele geçirdi.

Olay sonrası polisin peşine düşmesi ile köşeye sıkışan ve intihar eden saldırganın, planının ikinci aşamasının bu şekilde yarıda kaldığına inanılıyor.

Yine ABD yine silahlı saldırı: Su parkındaki insanlara rastgele ateş açtı 2si çocuk 9 yaralı

KURBANLARLA HİÇBİR BAĞLANTISI YOK, SAKİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

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Oakland İlçesi Şerifi Bouchard'ın açıklamasına göre saldırganın sakin tavırları dikkat çekiciydi. Arabasından inen adam hiç bir tedirginlik göstermeden sakince havuz kenarına gitti, hiç acelesi yoktu.

Polisin ilk incelemelerine göre saldırganın kurbanların hiçbiri ile bağlantısı yok. Bouchard saldırının tamamen rastgele yapıldığını düşünüyor. 

Yine ABD yine silahlı saldırı: Su parkındaki insanlara rastgele ateş açtı 2si çocuk 9 yaralı

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#Abd#Silahlı Saldırı#Su Parkı

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