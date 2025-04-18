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Yine ABD, Yine okul baskını! Sosyal medyada infiale neden olan video: Elinde kahve bardağı ile yerde kanlar içinde yatan kadının görüntülerini çekti

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#Florida Eyalet Üniversitesi#ABD#Okul Saldırısı
Yine ABD, Yine okul baskını Sosyal medyada infiale neden olan video: Elinde kahve bardağı ile yerde kanlar içinde yatan kadının görüntülerini çekti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 08:47

ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ise yaralandı. Saldırganın şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu olduğu ortaya çıkarken okul bahçesinden gelen bir görüntü sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu. Kısa sürede viral hale gelen videoda bir üniversite öğrencisinin elinde kahve bardağı ile yerde kanlar içinde yatan bir kadını kayda aldığı ve ona yardım etmek yerine duyarsızca olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

SALDIRGAN ŞERİF YARDIMCISININ 20 YAŞINDAKİ OĞLU, ANNESİNİN SİLAHINI KULLANMIŞ

Leon Bölgesi Şerifi Walt McNeil ve polis Jason Trumbower düzenledikleri basın toplantısında, saldırıya ilişkin detayları paylaştı. McNeil, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner'in gözaltına alındığını belirterek, şüphelinin annesine ait silahı kullanarak saldırıyı düzenlediğini söyledi.

Yine ABD, Yine okul baskını Sosyal medyada infiale neden olan video: Elinde kahve bardağı ile yerde kanlar içinde yatan kadının görüntülerini çekti

HAYATINI KAYBEDENLER ÖĞRENCİ DEĞİL, YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Trumbower ise saldırıda yaşamını yitirenlerin öğrenci olmadığını bildirdi.

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Yetkililer, yaralanan 6 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

Yine ABD, Yine okul baskını Sosyal medyada infiale neden olan video: Elinde kahve bardağı ile yerde kanlar içinde yatan kadının görüntülerini çekti

TRUMP 'KORKUNÇ' DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı hakkında bilgilendirdiğini ifade ederek "Böyle şeylerin olması korkunç." dedi.

Yine ABD, Yine okul baskını Sosyal medyada infiale neden olan video: Elinde kahve bardağı ile yerde kanlar içinde yatan kadının görüntülerini çekti

OKULUN KÜTÜPHANESİNE VE KATEDRALE SIĞINDILAR

Polis, Florida Eyalet Üniversitesi'nin Tallahassee kentindeki kampüsünde düzenlenen saldırıya dün yerel saatle 12.00 civarında müdahale etmişti. ABD medyasında yer alan haberlerde saldırganın öğrenciler ve öğretim üyelerinin bulunduğu bir binaya girerek rastgele ateş açtığını belirtilirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde ise onlarca polisin okul bahçesindeki kampüste koşuşturduğu görüldü.

Kampüste silahlı bir saldırgan olduğunu öğrenen öğrenciler okulun kütüphanesine saklanıp sıralardan kapıların arkasına barikatlar kurarken yoldan geçen ve silah seslerini duyan vatandaşlar ise üniversitenin hemen karşısındaki St. Thomas More katedraline sığındılar.

Yine ABD, Yine okul baskını Sosyal medyada infiale neden olan video: Elinde kahve bardağı ile yerde kanlar içinde yatan kadının görüntülerini çekti

ELİNDE KAHVE BARDAĞI İLE YERDE KANLAR İÇİNDE YATAN KADINI ÇEKTİ

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Dün gece sosyal medyada saldırının gerçekleştiği okul bahçesinden çok sayıda görüntü paylaşıldı ancak içlerinden birisi gündeme oturdu.

Sosyal medyada büyük öfkeye neden olan görüntüde, saldırıda yaralanan genç bir kadının yol kenarındaki çimenlerin üzerinde kanlar içinde yattığı görünüyor. Florida Eyalet Üniversitesi'nden bir öğrenci ise yaralı kadının yanından duyarsızca geçip, elindeki buzlu kahvesini yudumlarken onun görüntülerini çekti.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Kanlar içindeki kadının hayatta olup olmadığını bile kontrol etmeyen ve ona yardım etmek için parmağını bile kıpırdatmayan öğrenci sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

Kullanıcılardan biri 'Bunu her kim çektiyse hapse girmeli' derken, diğerleri bunun Z kuşağına yönelik bir durum olduğunu ileri sürerek onların şiddete ve diğer travmalara karşı duyarsızlaştığını söyledi.

Yine ABD, Yine okul baskını Sosyal medyada infiale neden olan video: Elinde kahve bardağı ile yerde kanlar içinde yatan kadının görüntülerini çekti

Bazıları ise insanların saldırgandan çok videoyu çeken öğrenciye sinirlenmesine tepkiliydi. Kullanıcılardan biri videonun altına yaptığı yorumda, "İnsanların neden bu kadar kızgın olduğunu anlamıyorum. Öğrenciler buna duyarsız çünkü bu artık çok sık oluyor. Belki de öfkenizi sürekli olarak bize silahların o kadar da büyük bir tehlike olmadığını söyleyen insanlara odaklamayı denemelisiniz"

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde bir polis memurunun yerde yatan yaralı kadına yardım ettiği görüldü. Yerel medya yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Yine ABD, Yine okul baskını Sosyal medyada infiale neden olan video: Elinde kahve bardağı ile yerde kanlar içinde yatan kadının görüntülerini çekti
Aynı üniversite, 2015 yılında da benzer bir saldırıya sahne olmuştu. Olayda üç kişi yaralanmış, saldırgan ise polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Gözden KaçmasınFlorida State Üniversitesi’nde silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralıFlorida State Üniversitesi’nde silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralıHaberi görüntüle
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#Florida Eyalet Üniversitesi#ABD#Okul Saldırısı

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