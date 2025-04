Yine ABD, Yine okul baskını! Sosyal medyada infiale neden olan video: Elinde kahve bardağı ile yerde kanlar içinde yatan kadının görüntülerini çekti

ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

SALDIRGAN ŞERİF YARDIMCISININ 20 YAŞINDAKİ OĞLU, ANNESİNİN SİLAHINI KULLANMIŞ

Leon Bölgesi Şerifi Walt McNeil ve polis Jason Trumbower düzenledikleri basın toplantısında, saldırıya ilişkin detayları paylaştı. McNeil, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner'in gözaltına alındığını belirterek, şüphelinin annesine ait silahı kullanarak saldırıyı düzenlediğini söyledi.



Trumbower ise saldırıda yaşamını yitirenlerin öğrenci olmadığını bildirdi.

Yetkililer, yaralanan 6 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.



ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı hakkında bilgilendirdiğini ifade ederek "Böyle şeylerin olması korkunç." dedi.



Polis, Florida Eyalet Üniversitesi'nin Tallahassee kentindeki kampüsünde düzenlenen saldırıya dün yerel saatle 12.00 civarında müdahale etmişti. ABD medyasında yer alan haberlerde saldırganın öğrenciler ve öğretim üyelerinin bulunduğu bir binaya girerek rastgele ateş açtığını belirtilirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde ise onlarca polisin okul bahçesindeki kampüste koşuşturduğu görüldü.

Kampüste silahlı bir saldırgan olduğunu öğrenen öğrenciler okulun kütüphanesine saklanıp sıralardan kapıların arkasına barikatlar kurarken yoldan geçen ve silah seslerini duyan vatandaşlar ise üniversitenin hemen karşısındaki St. Thomas More katedraline sığındılar.



Dün gece sosyal medyada saldırının gerçekleştiği okul bahçesinden çok sayıda görüntü paylaşıldı ancak içlerinden birisi gündeme oturdu.

Sosyal medyada büyük öfkeye neden olan görüntüde, saldırıda yaralanan genç bir kadının yol kenarındaki çimenlerin üzerinde kanlar içinde yattığı görünüyor. Florida Eyalet Üniversitesi'nden bir öğrenci ise yaralı kadının yanından duyarsızca geçip, elindeki buzlu kahvesini yudumlarken onun görüntülerini çekti.





The woman who was walked by and filmed by an individual who was sipping a Starbucks latte during a sh**ting at Florida State University appears to be alive.



Thank goodness.



Footage is going viral of a person sipping coffee as they filmed a victim of the FSU sh**ting.



According… pic.twitter.com/BwLr9HUG7S