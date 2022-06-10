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Yine ABD! İlkokula girmeye çalışan kişi polis tarafından öldürüldü

#ABD#İlkokul#Saldırı Girişimi
Yine ABD İlkokula girmeye çalışan kişi polis tarafından öldürüldü

ABD’nin Alabama eyaletindeki Walnut Park İlkokulu’na girmeye çalışan bir kişiye polis müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu şüphelinin öldüğü açıklandı.

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Alabama Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra içerisinde en az 34 öğrencinin bulunduğu ilkokula girmek isteyen bir kişi ile polis arasında yaşanan arbede sonucu, şüpheli şahsın öldürüldüğü aktarıldı. Yetkililer olay esnasında şüpheli şahsın, polisin silahını almaya çalıştığını da belirtti. Etowah ilçesi Şerifi Jonathan Horton, olayda hiçbir çocuğun zarar görmediğini söyledi.

Yine ABD İlkokula girmeye çalışan kişi polis tarafından öldürüldü

EN AZ İKİ KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI

Gadsden Şehri Okulları Müfettişi Tony Reddick, okulda ders döneminin bitmesine rağmen çocuklar için eğitim kamplarının düzenlediğini belirtti. İlçede, “potansiyel davetsiz misafirleri” dışarıda tutmak için kapıların içeriden ve dışarıdan kilitli tutulduğu bir sistemin olduğunu ifade eden Reddick, “Şüpheli, okula doğru açılan en az 2 kapıyı açmaya çalıştı.

Yine ABD İlkokula girmeye çalışan kişi polis tarafından öldürüldü

Burası Gadsen. Küçük bir topluluk. Okulda böyle olayların yaşanabileceğini düşünmezsin” dedi. Okuldaki bir görevlinin olaya müdahale ettiğini ve hafif yaralı bir şekilde hastaneye sevk edildiğini de belirten Reddick, “Okul görevlisi tam olarak yapılması gerekeni yaptı. Şüpheli ile yüzleşti. Olay ne yazık ki şüphelinin ölümüyle bitti. Fakat bu, yaşanan tehdidi okuldan uzak tutmak içindi” açıklamasında bulundu. Alabama Emniyet Teşkilatı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#ABD#İlkokul#Saldırı Girişimi

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