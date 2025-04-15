Yıllık tıbbi raporu yayımlandı: ‘Trump’ın sağlık durumu mükemmel’

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Beyaz Saray doktoru Sean Barbella tarafından yayımlanan rapora göre, ABD tarihinde başkan seçilen en yaşlı kişi olan 78 yaşındaki Trump’ın “bilişsel ve fiziksel sağlığı mükemmel durumda”.

KOLESTROLÜ DÜŞTÜ

- Rapora göre Trump yüksek kolesterol sorununu kullandığı iki ilaçla kontrol altına almış. İlk başkanlık döneminde 2018’den 2020’ye kadar girdiği sağlık taramalarında sırasıyla 223, 196 ve 167 çıkan Trump’ın kolesterolü, son girdiği testte 140’a kadar düşmüş. İdeal kolesterol oranının 200’den az olması gerekiyor.

- Trump’ın dinlenme halindeyken nabzı da önceki testleriyle uyumlu şekilde 62 atış olarak ölçüldü. Yetişkinlerde bu ölçüm 60 ila 100 arasında değişirken, düşük oranlar iyi kalp sağlığına işaret ediyor.

ZEKÂ TESTİNDE 30’DA 30 YAPTI

- ABD Başkanı ayrıca bilişsel durumunun ölçüldüğü Montreal Bilişsel Değerlendirmesi olarak bilinen bir teste de girdi. İnternette bulunan örneklere göre 10 dakika kadar süren testte aramadan geçen kişilerden bir saat çizmeleri, kelimeleri tekrarlamaları, hayvanları adlandırmaları ve yedili aralıklarla 100’den geriye saymaları isteniyor. Raporda, Trump’ın bu testten 30 üzerinden 30 aldığı belirtiliyor.

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- Trump’ın 2020’de başkan olduğu dönemdeki sağlık kontrolünden bu yana da yaklaşık 9 kilo verdiği aktarılan raporda, ABD Başkanı’nın aktif hayat tarzının sağlığına büyük katkı sağladığına dikkat çekiliyor. Başkanın gün içinde çok sayıda toplantıya katıldığına ve golf oynadığına işaret ediliyor.

‘G20’YE GİTMEYECEĞİM’

- Trump, Güney Afrika’da kasım ayında yapılacak G20 Zirvesi’ne katılmak istemediğini bildirdi. Güney Afrika’da ‘beyaz çiftçilerin topraklarının gasp edildiği ve aileleriyle birlikte öldürüldükleri’ iddialarını ortaya atan Trump, sosyal medyadan paylaşımda, “Toprak müsaderesi ve soykırım ana gündem konusuyken, çok önemli G20 Toplantısına gitmemiz nasıl beklenebilir” dedi.