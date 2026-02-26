Epstein'in gizli deposundakiler ortaya çıktı: Baskını öğrenip evden kaçırmış!

Haberin Devamı

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’in kiraladığı gizli bir depoda bulunanlar açıklandı.

Depodan çıkanlardan ve önceki günlerde yayımlanan haberlerden edinilen bilgilere göre, Epstein 2005'teki polis baskınından önce Florida'daki mülkünden bazı eşyaları götürmesi amacıyla özel dedektif tuttu.



EN AZ ALTI TANE OLDUĞU BİLİNEN KİLİTLİ DEPOLAMA ALANI

Söz konusu eşyalar, polisin Epstein’i soruşturduğu dönemde yıllar boyunca Palm Beach yakındaki bir depoda saklandı. Riley Kiraly isimli bir dedektiflik bürosu tarafından kiralanan depo, Epstein’in 16 yıl boyunca kullandığı ve en az altı tane olduğu bilinen kilitli depolama alanlarından biri.

Haberin Devamı

The Telegraph gazetesinin edindiği bilgilere göre, depoda saklanan eşyalar arasında üç bilgisayar, 29 adres defteri ve Florida’daki masözlerin yazdığı üç sayfalık bir liste gibi eşyalar yer alıyor.



Depoda ayrıca, Epstein’in mağdur ettiği kişilere ait olduğu düşünülen çıplak kadın fotoğrafları ile ergenleri erotize eden düzinelerce pornografik dergi, VHS kaset ve DVD de bulunuyor.

Öte yandan, ele geçirilenler arasında iç çamaşırları içinde bir kadının 8 mm video kaseti, kutularca seks oyuncağı, 2005 yılına ait bir takvim, tebrik kartları ve laboratuvar sonuçları da mevcut.

POLİS BASKINI HAKKINDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYORDU



Amerikan yetkililer çok uzun zamandır, Epstein’in Ekim 2005’te Palm Beach’teki konutuna düzenlenen polis baskını hakkında önceden bilgilendirildiğinden şüpheleniyordu. Söz konusu baskın, pedofil milyarderin mülklerinde yapılan ilk büyük çaplı aramaydı. Eski Palm Beach Emniyet Müdürü Michael Reiter daha sonra baskınla ilgili yaptığı açıklamada, “evin temizlendiğini” söylemişti.

Yapılan aramada gizli kameraların bağlı olduğu ekipmanlar da dahil olmak üzere bazı bilgisayar parçalarının kayıp olduğu görülmüştü. Bu olay da Epstein’in cinsel tatmin ya da şantaj amacıyla insanların bilgisi olmadan müstehcen kayıtlar yapmış olabileceğine dair spekülasyonları körüklemişti. Epstein o dönem, Donald Trump gibi isimlerin de dahil olduğu Florida’nın “kaymak tabakası” içinde yer alıyordu.

Haberin Devamı

Söz konusu depoda bulunanlar ise 2005’te yapılan arama ile ilişkilendiriliyor. Eşyalar, Epstein’in çocuğun cinsel istismarı ile suçlandığı soruşturmada polisin bulmasını istemediği şeyleri ortaya koyuyor. Bunlar arasında, fotoğraflar, kasetler ve DVD’lerin yanı sıra, Floridalı dedektiflerin ev baskınında faturalarını bulduğu ama kendilerini bulamadığı seks köleliği kitapçıkları da yer alıyor.

DEDEKTİFLER DEPONUN ENVANTERİNİ E-POSTA OLARAK GÖNDERMİŞ

Yeni bulgular, özel dedektiflerin pedofil milyarderin konutundan seks oyuncakları, masaj ekipmanları, kadın iç çamaşırları, 2 bin dolardan fazla nakit, bir gizli silah ruhsatı ve Harvard Üniversitesi kimlik kartını da aldığını gösterdi.

Haberin Devamı

Öte yandan, Ağustos 2009’da, yani Epstein’in çocuğa karşı cinsel istismar suçundan 13 ay hapis yatmasından bir ay sonra gönderilen e-postada ise deponun envanterinin Epstein’e ve Epstein’in avukatına gönderildiği de ortaya çıktı.

Riley Kiraly Dedektiflik Bürosu’nun ortaklarından Bill Riley tarafından gönderilen e-postada eşyaların listesi sıralanıyor ve Epstein’in avukatı Roy Black’in de ismi geçirilerek durum ele alınıyor. E-postada, yer alan ifadeler şu şekilde:

“Hafta sonu, davacı vekillerinin, arama emri öncesinde Jeff'in evinden aldığım bilgisayarları ve evrakları benden almak istediklerini öğrendim.

Bu eşyaları bir depoda kilitli tutuyorum ve bunlarla ne yapmam gerektiğini bilmek istiyorum.

Haberin Devamı

Sanırım artık ceza davasında bunlara ihtiyaç yok.

Bu eşyaları incelemen ve saklaman için sana mı vereyim yoksa Darren Indyke'a veya Jeff'e falan mı vereyim?

Envanteri ve eşyaların bazılarının fotoğraflarını ekte gönderiyorum.

Roy Black, bilgisayar sürücülerinin kopyalanmasını emretti ve bu çalışmanın sonuçları kendisine iletilecek.

Kopyalama işlemi, adli tıp uzmanı Dave Kleiman tarafından yapıldı.

Lütfen en kısa sürede bana haber verin.

Bill Riley”

Epstein’in özel dedektifi de polis baskını öncesinde bilgisayarları depoya taşıdığını kabul etti.

Baskından birkaç ay önce Epstein tarafından taciz edildiğini iddia eden kadınlar pedofiliyi mahkemeye vermişti ve bu kişilerin avukatları, Epstein'in kanıtları depoda sakladığını düşündüklerini dile getirmişti. Mağdurlar, bahsi geçen e-postadan bir süre önce aldıkları mahkeme kararıyla, Epstein ve çalışanlarının muhtemelen depolarda saklananlar da dahil olmak üzere hiçbir kanıtı ortadan kaldırmamasını talep etti.

Haberin Devamı

Depoları bulamayan polis, 2010’da sorguladıkları sırada Epstein’e 2005’teki aramadan önce evinden bilgisayarları kaçırıp kaçırmadığını sordu. Hatta bir avukat, bilgisayarlarda Epstein’in taciz ettiği kız çocuklarının isimleri ve telefon numaralarının yazdığını ileri sürerek, kendisine “Bu bilgisayarlar bugün nerede” sorusunu yöneltti.

BİLGİSAYARLAR ÇALIŞANLARA DA SORULDU

Epstein’in çalışanlarına da ayrı sorgularda bilgisayarlar soruldu. Örneğin bir çalışanına Mart 2010’da “Bu bilgisayarlarda sadece Jeffrey Epstein’e mi yoksa başka kişilere mi ait suç faaliyetleri yer alıyor” diye soruldu.

The Telegraph’ın ele geçirdiği arama izinlerine göre, Jeffrey Epstein 2003-2009 yılları arasında altı tane depo kiraladı ve FBI bu depoların hiçbirinde arama yapmadı. FBI konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Palm Beach'teki depoda saklanan sabit disklerin kopyaları ise, 2019'daki tutuklanmasının ardından Epstein'in New York'taki evinde bulundu, ancak orijinal bilgisayarların hiçbir zaman bulunamadığı düşünülüyor.

Fakat ortaya çıkan e-postalar, Epstein'in 2019'daki tutuklanmasına kadar geçen sürede personeline ve özel dedektiflerine defalarca bilgisayarları temizleme ve kasetleri imha etmeleri emri verdiğini gösteriyor.

Mesela, Mayıs 2014'te William Murphy adlı bir kişi tarafından gönderilen e-postada, Murphy, Epstein'in muhasebecisi Richard Kahn ve Manhattan'daki kahyası Merwin Dela Cruz ile pedofil milyarderin New York'taki malikanesinde bir sunucu odasında bulunan bilgisayar ekipmanlarını imha etme meselesini ele aldı.

Diğer yandan, Epstein tarafından tacize uğradığını iddia eden pek çok kişi, Epstein’in evlerine bir sürü gizli kamera yerleştirdiğini ve bu kameraların cinsel tatmin veya şantaj amacıyla görüntü kaydettiğine inandıklarını söylüyor.

Geçtiğimiz haftalarda basında çıkan haberlerde, Epstein’in 2014’te çalışanlarına evdeki peçete kutularına gizli kamera yerleştirme talimatı verdiğine dair belgeler yer almıştı. Bu durum, FBI'ın daha önce Epstein'in gizli bilgiler içeren materyaller sakladığına dair hiçbir kanıt bulunmadığı yönündeki açıklamasıyla çelişiyor. Son açıklanan Epstein belgelerinde FBI’ın konuyla ilgili gönderdiği bir kurum içi bilgi notu yer alıyor. Bilgi notunda şu ifadeler alıyor:

“Epstein'in, başka erkekler de dahil olmak üzere mağdurlara yönelik istismarı kaydettiği yönünde medyada ve internette çıkan teorilerin farkındayız, ancak bu teoriyi destekleyecek hiçbir kanıt bulamadık.

Gerçekten, bu tür videolar bulsaydık bunları ceza davalarında kesinlikle delil olarak kullanır ve sundukları ipuçlarının peşine düşerdik. Ancak, hiç bahsi geçen videolardan bulamadık.”

FRANSIZ POLİSİ DE GÖRÜNTÜ YAYINLADI

Epstein dosyasıyla ilgili bir gelişme de Fransa’da yaşandı. Fransız polisi, önceki gün Epstein’in Fransa’daki dairesinden daha önce görülmemiş fotoğraflar yayımladı. Bahse konu fotoğraflar arasında, masaj masası bulunan ve duvarda çıplak kadın resimlerinin asılı olduğu loş bir oda da mevcut.

En az üç kadın Fransa’da Epstein tarafından taciz edildiğini iddia ediyor. Soruşturmayı yürüten yetkililere göre, bu mağdurların sayısı artabilir.