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İngiliz Daily Mail gazetesinin muhabiri 3 yıldan fazladır Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın soluğunu deyim yerindeyse ensesinde hisseden Polonya’da, başken Varşova’da yürütülen askeri eğitimleri yerinde izledi.

ABD’nin başkenti Washington’da devam eden kritik NATO zirvesinde Ukrayna için daha fazla hayati askeri destek sözü verilmişken Rusya ve Ukrayna’nın NATO üyesi komşusu Polonya’da hummalı bir hazırlık var…

BİRÇOK SİVİL POLONYALI RUSYA'NIN OLASI BİR SALDIRISINA HAZIRLANIYOR

Yukarıda bir Rusya işgalinden korkarak asker gibi savaşa hazırlandığını anlatan 33 yaşındaki Barbara Szkiladz gibi birçok Polonyalı bir yandan sivil yaşamlarına devam ederken bir yandan da Rusya’yla girilebilecek bir savaşa hazırlanmak için askeri eğitim almaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın ardından Polonya'ya saldırmasından korkan ve savaş hazırlıkları yapan ülkede siviller de askeri eğitimden geçerek gerektiğinde orduya katılmak üzere harekete geçtiler

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Daily Mail muhabiri Varşova’nın dış mahallelerinde, epey uzaktan bile rahatça duyulabilen silah seslerinin geldiği, yüksek dikenli tellerle çevrilmiş alana girip bu askeri eğitimleri izledi ve burada orduya katılmak için hazırlanan Polonyalılarla konuştu.

Bölgede Lehçe, İngilizce, Rusça ve Almanca tabelalar bulunduğunu anlatan muhabir bu uyarı tabelalarda yerel halka bölgeden uzak durmaları ve civarda drone uçurmamaları konusunda uyarılar yer aldığını aktardı.

100 metrelik atış poligonu bulunan eğitim kampında yer alan Polonyalıların bere ve vücut zırhı da dahil olmak üzere tam askeri üniforma giymiş, kemerine bağlı bir tabancaları ve omuzlarında asılı birer Kalaşnikof tüfeği olduğu ortaya çıktı.

Yıllar içinde Rusya ile 27 kez savaşa giren ve 40 yıl boyunca Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Polonya, Putin'in Ukrayna’da başlattığı savaşa en başından beri en sert tepkiyi veren ülke oldu.

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UKRAYNA SAVAŞI EN ÇOK POLONYA'YI KORKUTUYOR

Rusya’nın en büyük müttefiki olan ve Polonya’yla sınırı komşusu olan Belarus’ta geçen hafta Çin ordusuyla ortak düzenlen askeri harekat da bardağı taşıran son damlalardan biri oldu.

Savaş tehdidini en çok hisseden ülkelerin başında gelen Polona Avrupa’nın en güçlü kara ordusunu kurmak için çoktan harekete geçmiş durumda.

Polonya, Putin'in 2014'te Kırım'ı ele geçirip ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine saldırarak Ukrayna'ya yönelik saldırısını başlatmasından bu yana savunma bütçesini üç katına çıkardı. Hatta ülkenin İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın toplamından daha fazla tanka sahip olma planı var.

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Bu da silahlı kuvvetlerin iki katından fazla büyütülmesini, silahlara büyük miktarda para harcanmasını değil vatandaş milislerden oluşan bir ağ oluşturulmasını gerektiriyor.

Çin ve Belarus'un geçen hafta düzenlediği ortak askeri tatbikat Polonya için bardağı taşıran son damlalardan biri oldu

SAVUNMA HARCAMALARI İKİ KAT ARTTI

Ülkenin savunma harcamaları artık NATO'daki en yüksek seviyede. GSYİH'sinin yüzde 4'ünden fazlası ABD'den savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli topçu silahlarına, ayrıca İngiltere'den deniz fırkateynleri ve füzelerine, İtalya'dan helikopterlere, obüslere ve Güney Kore'den alınan yüzlerce tanka gidiyor.

Polonya'nın askeri harcamaları Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra üç katına yükseldi

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Öte yandan, NATO'nun kılavuz oranının iki katından fazla harcamaya rağmen Polonya liderleri harcamaları artırmaya devam etmeye hazır olduklarını söylüyorlar. Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, “Putin bizi gerçekten tehdit ederse, bunu iki katına çıkarırız çünkü bir daha Rus kolonisi olmayacağız” diye söz verdi.

Polonya NATO delegasyonunun başkanı olan eski savunma bakanı Bartosz Kownacki de “Polonya'da askeri kapasitemizin artırılması konusunda göreceli bir siyasi fikir birliği var” diyerek bu hazırlıkları doğruluyor ve “Putin Ukrayna'da kazanırsa sıra Avrupa'nın geri kalanına gelecek ve Polonya da ön saflarda yer alacak” sözleriyle olası savaş tehdidinin altını çiziyor.

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MOSKOVA'YA VARACAK UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR VE YARIM MİLYONLUK BİR ORDU!

Polonya aynı zamanda iç savunmasını da güçlendiriyor. Rusya ile gelecekteki herhangi bir çatışmada hava üstünlüğünü garantilemek için tasarlanmış 80 adet ultra modern ABD savaş uçağına sahip olacak.

ABD ile yaptığı 582 milyon sterlinlik son anlaşma Polonya’ya 821 adet uzun menzilli, havadan yere JASSM-ER gizli füzesiyle donatacak ve bu sayede ülke Moskova’ya rahatça ulaşabilecek silahlara sahip olacak.

Polonya'nın daimi ordusu son on yılda iki katına çıkarak 200.000 askere ulaştı ve 2039 yılına kadar bu sayının iki katından da fazla artarak 450.000'e çıkarılması hedefleniyor. Ülkenin azalan nüfusu göz önüne alındığında bunun gerçekçi olmadığını söyleyenler de var.

Ancak bu büyüme sağlanırsa, İngiltere'den iki kat daha az nüfusa sahip olmasına rağmen Polonya, İngiliz ordusunun tam zamanlı asker sayısından üç kat daha fazla askere sahip olacak.

Hükümet, mayıs ayında Varşova'nın en büyük alışveriş merkezini yakıp yıkan ve 1.400 mağazayı yok eden yangında Rusya’nın parmağı olduğunu düşünüyor. Polonya silahlı kuvvetlerinin geçen yıla kadar operasyonel komutanı olan Tomasz Piotrowski “Zaten çok şüpheli görünen siber saldırılar, sabotajlar ve yangınlar yaşıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

"ORDUYLA 28 GÜNLÜK TATİL" KAMPANYASI

Polonya’da askerlik hizmetinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Ordu, askerlerle bir günlük eğitim ve yaz boyunca 11.000 Polonyalıya temel askeri eğitim veren “orduyla tatiller” sunan bir dizi girişim başlattı.

Bu 28 günlük “tatilde” 70 lokasyonda savaş ve hayatta kalma becerileri öğretiyor. Sonunda, gönüllüler 'Polonya Cumhuriyeti'ne sadakatle hizmet edeceğime... hayatımı veya kanımı kaybetme pahasına bile olsa' yemin ederek askeri yemin ediyorlar.

Ordunun "yaz kampında" sahte el bombalarıyla eğitim veriliyor

Bu stratejinin bir ayağının da Polonya'yı korumak için 5.000 tam zamanlı ve 35.000 yarı zamanlı askerden oluşan bir Kara Savunma Gücü'nün oluşturulması olduğu söyleniyor.