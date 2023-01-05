Yıllardır bulunamayan gizli hazinenin haritası ilk kez kamuoyuna açıldı! Milyonlarca dolar değerinde...

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Onlarca yıldır Hollanda Ulusal Arşivleri'nde saklanan harita, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yüzlerce belgeyle beraber ilk kez görüntülendi.

HOLLANDA'NIN BİR KÖYÜNDE GÖMÜLÜ

Bugün dünya çapında dikkat çeken belge, Nazi askerlerinin, 1944 Arnhem Muharebesi sırasında çaldığı bir yığın değerli eşyayı nereye sakladığını gösteriyor.

Haritaya göre, mücevher ve elmasları da içerdiği düşünülen değerli eşyalar Hollanda'nın orta Gelderland bölgesinde yer alan Ommeren köyü yakınlarında gömülü.



NL Times gazetesine göre gizli hazinenin bulunması için yıllar boyunca çok sayıda girişimde bulunuldu.

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Hatta Hollanda Devleti ganimetin bulunmasına yardımcı olması için bölgeye bir Nazi subayı bile getirdi ancak hiçbir şey bulunamadı.

HAZİNEYE NE OLDU?

Hollanda Ulusal Arşivleri'nde Annet Waalkens, Omroep Gelderland'a verdiği röportajda, Arnhem'in savunması sırasında, Rotterdamsche Bank'da bir patlama meydana geldiğini ve Nazi askerlerinin olay yerinden ganimetleri alarak kaçtığını söyledi.

Milyonlarca dolar değerinde olduğu düşünülen ganimetine ilişkin 3 temel senaryo gündemde;

Ganimetin hazine avcıları tarafından bulunmuş olması

Gömülü eşyaların tesadüfen birisi tarafından bulunması ve bildirilmemiş olması

Nazi askerlerinin savaş bitmeden bölgeye gidip ganimetleri geri alması

Nazilerin gizli haritasının da içinde olduğu belgeler Hollanda'nın 'Arşivlere Açık Erişim Günü' kapsamında yayınlandı.

Yayınlanan tarihi belgeler arasında toplama kamplarındaki taciz iddialarını inceleyen bir komitenin raporları da var.



POLONYA'DA ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Silesian Bridge Foundation isimli bir araştırma grubu Nazi Ordusu'nun 1. Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya sakladığı gizli hazineyi bulmak için uzun süredir çalışmalar yürütüyor.

Polonya’nın güneyindeki Minkowskie kasabasında yer alan eski bir sarayın altında kazı çalışmaları yapan ekip, geçtiğimiz Mayıs ayında dört ton ağırlığında bir metal kutu bulduklarını kutunun içinde başka hazineleri ortaya çıkarabilecek gizli belgeler olduğunu açıklamışlardı.