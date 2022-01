Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Haberin Devamı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kirat Assi için her şey 2009 yılının Eylül ayında başladı. O sırada henüz 29 yaşındaydı. Radio Desi isimli bir Pencabi radyosunda sunuculuk yapıyor, bir yandan da reklamcılıkla uğraşıyordu.

Bir gün Kirat'a Facebook'tan bir mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi uzak kuzenlerinden biri olan Simran Bhogal'in 16 yaşındayken beraber olduğu eski erkek arkadaşı JJ'di. JJ, Simran'la arasını yeniden düzeltmek istediğini söylüyor, bunun için de Kirat'ın yardımını istiyordu.

Genç kadın, bu durumda herhangi bir olumsuzluk görmediğinden JJ'le yazışmaya başladı. Ancak 2010 yılının Ağustos ayında bir gün çok korkunç bir haber aldı. JJ bir alerjik reaksiyon nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Simran, Kirat'a, "Ailesine başsağlığı dilemek istersen..." diyerek JJ'in erkek kardeşi Bobby'nin iletişim bilgilerini verdi. Sonuçta ikisi de Londra'nın batısındaki Sih ve Kenyalı-Hindistanlı topluluğun üyesiydiler ve birbirlerini uzaktan tanıyorlardı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI ARKADAŞLIĞA DÖNÜŞTÜ

Kirat ve bir kardiyolog olan Bobby arasında Kasım 2010'da başsağlığı ile başlayan diyalog uzadıkça uzadı. Birbirlerini daha yakından tanımaya başladılar Facebook hesabına bakılırsa Kirat ve Bobby geçmişte aynı etkinliklere katılmışlardı, hatta doğum günleri bile aynıydı. Sayfasında sık sık hastane önlüklü fotoğraflarını paylaşıyordu.

Böyle detayları gören Kirat, Bobby'den şüphelenmek için herhangi bir sebebi olmadığını düşünüyordu. O esnada Simran da Kirat'la olan yakınlığını artırıyor, kuzeninin ilişkisiyle ilgili dertlerini dinliyor, ona akıllar veriyordu.

Messenger, Skype ve WhatsApp gibi birçok farklı kanaldan 5 yıl boyunca mesajlaştılar. Birbirlerini iyice tanımışlar, yakın arkadaş olmuşlardı. Bobby, Kirat'a evli olduğunu ve eşinin ilk bebeğini beklediğini söylemişti. Yani Kirat'a asılıyor gibi bir hali yoktu. İlişkileri tamamen platonikti. Kirat, Daily Mail'e "Başta çok yakın değildik, ama onu bir arkadaş, bir kardeş olarak görüyordum" diye konuştu.

Zamanla birbirlerinin en yakın sırdaşı haline geldiler. O dönemde Bobby de evliliğinde sorunlar yaşamaya başladı ve nihayet eşinden ayrıldı. Bu zor günlerinde Bobby'nin en yakın dayanağı Kirat olmuştu.

BİR GECE KADER AĞLARINI ÖRDÜ AMA...

2011 yılının ilk yarısında bir gün, kader Kirat ve Bobby'nin yollarının kesişmesini sağladı.

Kirat en yakın arkadaşının bekarlığa veda partisi için gittiği Brighton'daki bir gece kulübünde Bobby'le karşılaştı. Yanına gidip selam verdiğinde ise tuhaf bir yanıt aldı: Bobby, Kirat'a çok soğuk davranmış "Sizi tanımıyorum" demişti.

Kirat, Bobby'i utandırmak istemediğinden üstelemedi. Genç adamın sarhoş olduğunu ya da ortamdaki gürültü nedeniyle kendisini çok iyi duyamadığını düşünmüştü.

Bu olaydan sonra Kirat ve Bobby'nin araları açıldı. Bobby Avustralya'ya taşındı ve yeni biriyle nişanlandı. Ancak 2013 yılının sonlarında yeniden görüşmeye başladılar. Bobby, Kirat'a mesaj atıp arkadaşlıklarını canlandırmak istemişti.

Bu noktada hikaye çok dramatik bir hal aldı.

KURŞUN YARASI VE TANIK KORUMA PROGRAMI

Bobby, Kirat'a Kenya'da vurulduğunu ve bu nedenle girdiği komadan yeni çıktığını söyledi. "Hafızamın bir kısmını kaybettim ama harika bir ilişkiyi yitirmişim gibi hissediyorum" demişti.

Bu arada ikinci kez mesajlaşmaya başlamadan çok önce, Kirat, Bobby'nin başına gelenleri sosyal medya listesindeki başka bazı kişilerin paylaşımlarından öğrenmişti. Dolayısıyla Bobby'nin söylediklerine inanmaması için bir neden yoktu.

Yeniden yazışmaya başladıktan birkaç hafta sonra, Bobby'nin sağlık durumu kötüye gitmeye başladı. Kasım 2013'te bir sabah Kirat, Facebook'tan gelen bir mesajla beyninden vurulmuşa döndü. Mesajda Bobby'nin öldüğü yazılıydı.

Ardından Kirat, 39 üyesi bulunan bir Facebook grubuna katıldı. Hepsi de Bobby'nin arkadaşlarıydı ve yastaydılar.

Kirat üzüntü içindeydi ama Ocak 2014'te Simran'dan güzel haber geldi: Bobby ölmemişti, New York'taydı ve tanık koruma programı kapsamına alınmıştı.

BOBBY BİR KEZ DAHA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bobby, Manhattan'daydı, Kirat ise Londra'da. Aralarındaki koca okyanusa rağmen, yazışmaları sürekli devam ediyordu.

2014 ve 2015 yılları arasında Bobby yeniden hastalandı. Durumu bu kez çok daha ağırdı çünkü beyninde bir tümör bulunmuştu. Kirat'a pıhtı attığını, inme ve kısmi felç yaşadığını anlattı. Ayrıca konuşma becerisinin bir kısmını da yitirdiğini söyledi.

Bu detay oldukça önemliydi zira Kirat ve Bobby neredeyse hiçbir zaman telefonda konuşmuyordu. Konuştukları nadir zamanlarda da Bobby'nin Kirat'ın sesi kulağına tiz ve cızırtılı geliyordu.

Bir noktada Bobby'nin psikolojik durumu kötüleşmeye başladı. Hatta Kirat'a gönderdiği sesli mesajlarda çok fazla içki içtiğini, intihara yeltendiğini söylüyordu.

Bu arada Simran'dan gelen haberlere bakılırsa, Bobby, Avustralya'da nişanlandığı ikinci eşiyle de sorunlar yaşıyordu.

Gidişattan endişeye kapılan Kirat, devreye girmeye ve Bobby'ye destek olmaya karar verdi. Zamanla da Bobby'nin en önemli dayanağı haline geldi.

ZAMANLA KIRAT DA AŞIK OLDU

Artık Bobby, Kirat'a arkadaşlığın ötesinde bir ilgi gösteriyordu. Bir noktada Kirat'a olan aşkını dile getirdi. Kirat da karşısındaki adamın "baskıları ve duygu sömürüleri" sonucunda da 2015 yılının Sevgililer Günü sevgili olmayı kabul etti.

Aslında derdi bir aşk yaşamak değildi, ölmek üzere olan bir adamın son günlerini mutlu geçirmesini sağlamaktı. Çünkü Bobby aracılığıyla konuştuğu bir sağlık danışmanı, Kirat'a Bobby'nin günlerinin sayılı olduğunu söylemişti.

Aralarındaki fiziksel mesafe nedeniyle gerçekte bir ilişkileri olamayacağını düşünüyor, bu da onu rahatlatıyordu. Ama çevresindeki herkes "Sana çok aşık" deyip duruyordu.

Kirat başta karşılık vermese de zamanla bu ilgi karşısında daha fazla duramadı ve Bobby'e âşık oldu. Bobby de bu arada iyileşmeye başladı. Bir yandan da genç kadını sürekli manipüle ediyordu. Kirat'ın kapısına çiçekler, kolyeler, küpeler gönderiyordu. Kirat artık Bobby için "O benim her şeyim" diyordu.

NİCE KULAKLIKLAR ESKİDİ AMA ONLAR YÜZ YÜZE GÖRÜŞEMEDİ

Böylece 3,5 yıllık beraberlikleri başladı. Gece gündüz sürekli mesajlaşıyor, yazışıyor, Skype üzerinden konuşuyorlardı. Kirat'ın dediğine göre bu süreçte 2-3 adet mikrofonlu kulaklığı eskitip atmıştı. Sağlık danışmanı bir keresinde Kirat'a, "Senin yanındakilerden biri Bobby'nin sesini duyup güldü, Bobby buna çok üzüldü" demişti. Kirat sevgilisinin sesinin garipliğinin yaşadığı felç sonucu olduğuna ve konuşma terapisiyle düzeleceğine inanıyordu.

Hayatları birbirine senkronize olmuştu. Birbirlerinin nefes sesini duyarak uyuyorlar, bazen saatlerce online Scrabble oynuyorlardı. Bir keresinde Kirat, Bobby'e Harry Potter serisinden bir kitabı baştan sona okumuştu. Bobby, "Çocuk sahibi olabilir miyim bilmiyorum ama senden çocuğum olsun istiyorum" diyor ve Kirat'ı hamilelik hazırlığı olarak folik asit almaya yönlendiriyordu.

Ama bir kere bile yüz yüze görüşmemişlerdi. The Observer gazetesine konuşan Kirat, "Her zaman Londra'ya gelmemek için bir bahanesi vardı" diye anlattı o günleri:

"Görüntülü görüşme yapmaya çalıştığımızda bana telefonunun bozuk olduğunu söylüyor ve neden yenisini alamadığına dair çok sıra dışı bahaneler dile getiriyordu. Ben kızıp 'O zaman ben de açmıyorum kameramı' dediğimde 'Ne olur bir dakikacık aç da seni göreyim' diyordu çünkü odamda oturmakta olduğumdan emin olmak istiyordu."

BOBBY'NİN AİLESİYLE DE TANIŞTI

Bu arada Bobby, Kirat'ı sürekli yeni insanlarla tanıştırıyordu. Hatta Kirat tamamı Bobby'nin akrabalarından oluşan 20 kişilik bir Facebook grubuna da katıldı.

Aynı şekilde Kirat da Bobby'i, Simran dışındaki kendi aile üyeleriyle tanıştırdı.

Bobby'nin ailesi Kirat'ı memnuniyetle karşıladı. Sık sık Bobby hakkında anekdotlar anlatıyorlar, Kirat'la grup aracılığıyla sürekli diyalog kuruyorlardı.

SÜREKLİ "NEREDESİN?" DİYE SORUYORDU

Bobby, zamanla Kirat üzerindeki kontrolünü artırmaya başladı; her yaptığını izliyor, sık sık seçimlerine karışıyordu. Kirat, "Bobby sürekli, 'Neredesin? Neden evde değilsin? Neden odanda değilsin?' diye soruyordu. O burada değilken neden evde oturduğumu anlayamıyordum. Hiç bana göre bir şey değildi" diye konuştu ve ekledi:

"Sürekli çeşitli durumlara verdiğim tepkileri test ediyordu, bu da bana yaptığı işkencenin bir parçasıydı. Bir gün, 'DEAŞ'a katılırsam benimle gelir misin?' diye sordu. Ne diyecektim ki? 'Hayır' desem kavga çıkaracaktı, ama kalp krizi geçirir diye korkuyordum (unutmayın, hayatını tehlikeye atan bir hastalığı vardı). Ama 'evet' demek de içimden gelmiyordu."

Kirat, Bobby'i kızdırmak istemediği için kız arkadaşlarıyla bile görüşmekten kaçınıyordu. Ne zaman telefonda bir tartışma yaşayacak olsalar Bobby fenalaşmaya başlıyordu. Konuşmaları Kirat'ın hayatında o kadar geniş bir yer kaplamaya başladı ki işlerinin birinden kovuldu, diğerini de kendiliğinden bıraktı. Kirat bir deri bir kemik kalmış, çevresinden tamamen uzaklaşmıştı. Bir keresinde göğüs ağrıları nedeniyle mamografi çektirdiğinde, işlemi yapan görevli erkek diye kıyameti koparmıştı.

DEVREYE BİR ÖZEL DEDEKTİF GİRDİ

2018'in başlarında, Kirat, internette Bobby'nin başka bir kadınla çekilmiş bir fotoğrafını buldu. Sevgilisiyle yüzleştiğinde Bobby kendisini aldattığını kabul etti. Kirat yıkılmıştı. O kadar ki hasta haldeki sevgilisinin bunu nasıl yapabildiğini sorgulayacak durumda bile değildi.

İntihar etmeyi düşündü ama bunu yapmadı. Bobby'le ilişkisini sürdürdü. Nihayet Şubat 2018'de, boşa çıkan birçok sözün ardından Bobby New York'tan ayrılıp Londra'ya gidebilecek kadar sağlıklı olduğunu söyledi.

Sonunda aynı şehirdeydiler ve kanlı canlı görüşebileceklerdi. Kirat, Bobby'i karşılamak için havaalanına gitti ama eli boş döndü.

Bobby kendisini görmemek içi bahaneler sıralıyor, Kirat baskıyı artırdığında intihar tehditleri savuruyordu. Facebook grubundaki aile üyeleri ve Bobby'nin sağlık danışmanı da Kirat'a, iyileşme sürecindeki rolünün çok önemli olduğunu söylüyor ama görüşme konusunda baskı yapmaması için telkinlerde bulunuyordu.

Kirat ise şüphelerine daha fazla karşı koyamıyordu. Sonunda bir özel dedektif tuttu ve Bobby'nin adresini bulmasını istedi. Ve gerçek kısa sürede ortaya çıktı… Bobby, Kirat'ın burnunun dibinde, Brighton'da oturuyordu.

BOBBY DİYE BİRİ VARDI AMA KIRAT'I TANIMIYORDU

Haziran 2018'de bir cumartesi akşamı, Kirat, dedektifin bulduğu adrese gitmeye karar verdi. Kapıyı çaldı, açan kişi Bobby'di. O an Kirat hayatının şokunu yaşadı: Sevgilisi karşısında duruyor ama onu tanıdığına dair en ufak bir işaret bile göstermiyordu.

Kirat ortak arkadaşlarının, yıllar boyunca Facebook üzerinden tanıştığı insanların adlarını, Bobby hakkında bildiği detayları saydı döktü ama nafile... Bobby diye biri gerçekten vardı ve gerçekten de yakışıklı bir kardiyologdu. Ama ne Kirat'ın adını duymuştu ne Kenya'da vurulmuştu ne de New York'ta hastanede yatmıştı.

Kapıyı açan kafası karışmış adam, "Evet, bu insanların bazılarını ve Simran'ı tanıyorum. Hakkımda söyledikleriniz de kısmen doğru, ama sizi hiç tanımıyorum" diyordu.

Kirat, yardım istemek için Simran'ı aradı. Ardından telefonu Bobby'e verdi. Simran'la Bobby konuştular, sonra Simran Kirat'a Bobby'i yalnız bırakmasını söyledi. Kapı önünde bu olaylar yaşanırken içeriden bir kadın çıktı geldi. Bu kadının Bobby'nin eşi olduğunu öğrenen Kirat, sevgilisinin kendisini bir kez daha aldattığına karar verdi.

"BOBBY BENDİM"

Ancak şokun büyüğü iki gün sonra gelecekti. Gerçeği öğrenen Kirat eve döndü ve her şeyi kuzeni Simran'a anlattı. Ardından da yaşadıklarını polise bildirmeye karar verdi. Polise, "Korkuyorum, başıma bir şey gelirse diye bunlar kayıtlara geçsin istiyorum" derken Simran da yanı başında oturuyor, Kirat'ın anlattıklarının doğruluğunu polise teyit ediyordu.

11 Haziran 2018 Pazartesi günü, Simran, evine gittiği Kirat'a gerçeği açıkladı: "Bendim" dedi, "Bobby bendim, konuştuğun diğer herkes bendim". Kirat önce ne olduğunu anlayamadı. Simran, "Bendim" dedikçe ona isimler sayıyor, karşılığında hep aynı cevabı alıyordu: "O da bendim…"

Facebook'ta Bobby'le ilgili paylaşımlar yapan kişiler, Bobby öldüğünde katıldığı gruptaki 39 insan, akraba grubundaki sürekli sohbet ettiği insanlar yani sayıları 60 varan ortak tanıdıkların hepsi ama hepsi Simran'ın yarattığı birer sahte karakterdi.

Her şey bir kimlik hırsızlığıydı. Simran, Bobby'nin kimliğini çalmış, Bobby gibi davranarak Kirat'ı 8 yıl boyunca kandırmış, kendine aşık etmiş ve psikolojik şiddet uygulamıştı. Tarihin muhtemelen en uzun süreli dolandırıcılığını hayata geçirmişti.

Ancak Kirat'ı hepsinden daha fazla üzen bir şey vardı: Bütün bu itiraflarının arasında Simran bir kez bile pişman olduğunu söylememiş bir kez bile özür dilememişti. Söylediği tek şey şu oldu: "Ben de hayatımın kötü bir dönemindeydim. Kendi hayatımı da kararttım." Ama bu dolandırıcılığı neden yaptığı bir türlü anlaşılamadı.

POLİSE GÖRE MAĞDUR KIRAT DEĞİL GERÇEK BOBBY

Kirat, bu itiraf üzerine yeniden polise koştu ve kuzeni hakkında şikayette bulundu. Ancak polisin cevabı, "Burada kurban olan siz değilsiniz, gerçek Bobby" şeklinde oldu.

Yukarıda da dediğimiz gibi, 2009'da başlayan bu korkunç oyun 2018 yılında sona erdi. Kirat'ın hikayesi geçtiğimiz günlerde çeşitli dijital platformlarda yayımlanan "Sweet Bobby" (Tatlı Bobby) isimli podcast sayesinde bir kez daha İngiltere'nin ve dünyanın gündemine oturdu. Kirat ise başına gelenlerin hesabını hukuk yoluyla sorabilmek için mücadelesini sürdürüyor.

Polise göre Kirat'ın başına gelenler bir suç değil, ancak Kirat bunu kabul etmiyor. Simran'a karşı 2020'de açtığı taciz, özel bilgilerin kötüye kullanımı ve veri mahremiyetinin ihlali gerekçeli dava Haziran 2021'de sonuçlandı. Varılan anlaşma kapsamında Simran'dan yazılı bir özrün yanında hatırı sayılır bir tazminat elde eden Kirat, kuzeni hakkında zorlayıcı tahakküm, takip ve taciz suçlamalarıyla ağır ceza davası açabilmek için çabalarını sürdürüyor.

Kirat, "Ona kendimi açtım. Umutlarımdan, rüyalarımdan, çocukluğumdan, başka kimseye anlatmadığım şeylerden bahsettim. Kendimi saldırıya uğramış hissediyorum. Sahip olduğum her şey yavaş yavaş mahvoldu. Bobby hayatımın her alanını hedef aldı; kariyerim, hayallerim, umutlarım, ailemle ve dostlarımla olan ilişkilerim, okulum... Bu zaman boyunca gerçek biriyle tanışıp anne olabilirdim. Ama bir de zihinsel ve fiziksel sağlığım üzerindeki etkileri var" diye konuştu.

"EN YAKINLARINIZIN ANİDEN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜN…"

Hayat arkadaşının ve Simran'ın yarattığı diğer tüm karakterlerin gerçek olmadığını keşfetmenin kendisini yıktığını belirten Kirat, "Kendinize gerçekten yakın hissettiğiniz bir kişinin aniden öldüğünü düşünün. Üstelik bu sadece bir kişi de değil, hepsi. Herkesi kaybettim. Normalde erkek arkadaşınızla ayrılsanız bile kız arkadaşlarınız gelir sizi teselli ederler" diye konuştu.

Tabii bir de Kirat'ın kendi çevresinde olup hikayeye inanmayanlar ya da "Buna nasıl izin verebildin?" diyenler var. Ancak nihayetinde Simran'ın oynadığı oyunun boyutları, Kirat'ın öfkeli kararlılığı sayesinde ortaya çıktı. Dolayısıyla o "saf kurban" modeline uymuyor.

Kirat, Simran'ın kendisini kandırıyor olduğunu göremediğini söyleyen ve kendisini saflıkla nitelendirenlere de kızgın olduğunu belirterek, "Bence, böyle olayda kurbanın utandırılması en büyük mesele. Bu nedenle insanlar susuyorlar. Lütfen, faile odaklanın. Neden böyle bir şey yaptığını sorun" dedi ve ekledi: "Simran canı ne isterse onu uyduruyordu. Belli ki gerçek Bobby'i ailesini ve eşinin ailesini de takip ediyordu."

İNSAN BUNU NEDEN YAPAR?

İngiltere yasalarına göre, birini bu şekilde sahte kimlikle kandırmak yani 'catfishing' suç değil. Ancak Kirat bunun suç kapsamına alınması gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir yasanın varlığı caydırıcı olurdu. Bu şekilde kandırılma olayları akıllara durgunluk verecek kadar yaygın" diye konuştu.

Peki Kirat, Simran'ın davranışı hakkında ne düşünüyor? Neden bir insan kuzenine böyle bir şey yapar?

"Bence sahip olduğu güç hoşuna gidiyordu, benim kendisi için bir meydan okuma olmamdan keyif alıyordu" diyen Kirat, bugün hayatını yeniden kurmaya başladığını belirtti.

Radyodaki programına yeniden başlayan Kirat, bir yandan da freelance olarak pazarlama işine devam ediyor. Şu an en büyük isteği yakın zamanda ailesinin evinden taşınıp kendi evine çıkabilecek bir noktaya gelmek.

"TEK İSTEDİĞİM YAPTIĞI ŞEYLERİN HESABININ SORULMASI"

Peki Kirat, Simran'la karşı karşıya gelse ne olur? Sonuçta aralarında 20 dakikalık bir mesafe bulunan iki evde yaşıyorlar ve daha da önemlisi akraba oldukları için tesadüfen de olsa görüşme ihtimalleri çok fazla.

Kirat bu soruya, "Sağlığım için onu bir daha görmek ya da kendisiyle konuşmak istemiyorum" diye yanıt verdi ve ekledi:

"Tek istediğim yaptığı şeylerin hesabının sorulması ve Simran'ın sorumluluk alması. Tabii zihin sağlığıyla ilgili yardıma ihtiyaç duyarsa, onu da almalı tabii..."

The Observer'ın "Kirat Assi: ‘Bobby tried to destroy my hopes, my dreams, every part of my life’ ve Daily Mail'in "Seduced online and duped for a DECADE by a 'man' who was actually my FEMALE cousin: British radio presenter and 'catfish victim' tells extraordinary story of a twisted internet deception" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.