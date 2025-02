Yıllarca saklı kaldı: ABD'nin buzulların altındaki üssüne dair sırlar gün yüzüne çıktı! Terkedilmiş tünellerin derinliklerinde bulunan kavanozlarda neler var?

Haberin Devamı

Ekim 1960’ın dondurucu bir gününde, Grönland’daki bir buzulun derinliklerinde, ABD Ordusu teknisyenleri, deneysel bir nükleer reaktörün son hazırlıklarını yapıyordu. O dönem atom enerjisinin ilk yıllarıydı ve bu reaktör, karanlıkta sızan radyoaktif nötronların tehlikesini gözler önüne seriyordu.

Bu teknisyenler, tek bir radyasyon patlamasının hayatlarını tehdit edebileceğini biliyorlardı. Parıldayan kar duvarları arasında, Geiger sayaçlarının seslerini emen bir ortamda, mühendisliğin sınırlarını zorlayarak, soğuk ve karanlık bir gelecekle yüzleşiyorlardı.



Burası Camp Century! Amerika Birleşik Devletleri’nin en zorlu çevreleri bile yaşanabilir hale getirebileceğini göstermek üzere inşa edilen, geniş bir buz altı askeri üssü. Ancak, bu projeye dair kamuoyuna sunulan bilgiler, aslında büyük bir gizliliğin örtüsü altında yatan bir balistik füze üssü kurma planıydı.



PROJEDEN DANİMARKA HÜKÜMETİNİN BİLE HABERİ YOKTU

Haberin Devamı

Grönland’ın Danimarka hükümeti tarafından bile bilinmeyen bu gizli proje, yıllar boyunca sırrını korudu. ‘Proje Iceworm’ olarak bilinen bu plan, Camp Century ve ötesindeki tünellerin, Sovyetler Birliği’ne doğrultulabilecek 600 nükleer başlıklı füzeyi gizlice barındıracak demir yolu raylarıyla döşenmesini öngörüyordu.

Camp Century kurulduktan sonra, National Geographic gibi gazeteler ve dergiler, muhabirlerini burayı ziyaret etmeleri için gönderdi. Ancak ziyaret eden gazetecilere ve istasyonda yaşayan askerlerin çoğuna da söylenmeyen şey, Camp Century’nin gizli bir Soğuk Savaş projesi için bir paravan olduğuydu.

Proje, Amerika’nın donmuş kuzeydeki hırsını, taşınabilir atom enerjisi geliştirmekten çok, buz örtüsünü geniş bir balistik füze üssüne dönüştürmekle ilgiliydi. Bugün, bu cüretkâr askeri plandan geriye hiçbir şey kalmadı; Camp Century uzun zaman önce ordu tarafından terk edildi ve karın altındaki tüneller buz tarafından ezildi ve yutuldu.

Ancak, derin dondurucuda saklanan ve uzun süredir gözden kaçan birkaç kavanoz, daha şaşırtıcı bir mirasın varlığını sürdürüyor. Camp Century’de gerçekleştirilen duyurulmamış bir bilimsel projenin kalıntıları olan bu kavanozların içindeki beklenmedik kanıtlar, modern bilim insanlarına daha ıslak, daha vahşi ve daha kaotik bir çağa dair çarpıcı bir bakış sunuyor.







ÜSSÜN FAALİYETTE OLDUĞU YEDİ YIL BOYUNCA NELER YAŞANDI?

Haberin Devamı

Kavanozlardaki beklenmedik kanıtların ne olduğuna gelmeden önce üssün faaliyette olduğu yedi yıl boyunca neler yapıldığına bir göz atalım…

Bu süre boyunca Camp Century’deki personel aşırı izolasyonda çalıştı ve yaşadı. Üs, en yakın yerleşimden (Thule adlı bir Hava Kuvvetleri üssünden) yaklaşık olarak 200 kilometre uzaktaydı. Yiyecek, yakıt ve ekipman sevkiyatları, ‘salıncaklar’ olarak bilinen uzun konvoylar halinde Century’ye kızaklarla sürükleniyordu.



Şu anda 80’lerinde ve kampta birkaç sezon geçiren bir ordu araştırma mühendisi olan Austin Kovacs, salıncakla seyahat etmenin en iyi koşullarda bile saatler sürdüğünü hatırlıyor. Kötü havalarda yolculuk günler sürebiliyordu. Bazen salıncaklar sonsuz Arktik boşluğunda kayboluyordu. Ancak Kovacs, gerçek riskin kamptaki can sıkıntısı olduğunu belirtiyor;



“İnsanlar bunun tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Ama tehlikeli değildi. Rahattı. Ancak çok sıkıcı ve çok monotondu.”



Erkekler, buzun içine inşa edilmiş prefabrik yatakhanelerde yaşıyordu. Kovacs, kutuplardaki buzullarda büyük binaları desteklemek için temeller araştırdığı ‘Trench 33’ adı verilen yerde çalışıyordu.



Güneş ışığı, kuş cıvıltısı veya esinti yoktu. Üssün sinemasında haftada en az bir kez film gösteriliyordu. Kütüphane mütevazı bir kitap koleksiyonu sunuyordu. Erkekler ortak bir banyoda duş alıyor, aydınlık bir yemekhanede yemek yiyorlardı. Her türlü atık ise buzula geri dökülüyordu ve orada donmuş halde kalıyordu.



Buzuldaki bir kuyudan çekilen suyu içiyorlar ve Kovacs ile yoldaşları heyecana ihtiyaç duyduklarında, kuyunun çelik kablosundan aşağı inip, dar bir buz şaftından muazzam bir karanlığa doğru iniyorlardı. Orada, tam bir karanlıkta asılı kalmak heyecan vericiydi. Kovacs, sabah uyandığında kampın hoparlöründen gelen bir kadının şarkı sesiyle uyandığını hatırlıyor:

Haberin Devamı

“O zamanlar popüler bir şarkıydı. Ama bir süre sonra şarkı sıkıcı gelmeye başladı. Çünkü haftalarca aynı sesi duyuyordunuz. Artık sadece durmasını istiyordunuz.”

Kovacs, o şarkıyı veya şarkıcıyı hatırlayamıyor, sadece sesin karanlığın içinde nasıl kaybolduğunu hatırlıyor.



BUZUN DERİNLİKLERİNDE BULUNANLAR ŞAŞIRTTI

Kovacs, araştırmasına odaklanırken, diğerleri ise reaktöre servis veriyor veya karın hareketlerini inceliyordu. Üssün dibinde, bir ekip buzun derinliklerine bir delik açmakla meşguldü. 1966’da istikrarlı çalışmanın ardından, Grönland’ın tam yüzeyinden buzulun dibine kadar deldiler. Bu süreçte bir buz tabakasına nüfuz eden ilk buz çekirdeğini topladılar. Biraz daha ileri giderek donmuş toprak topladılar.



Bu toprak, Camp Century’nin en ürkütücü miraslarından birini oluşturacaktı; o zamanlar kimse bunun hakkında pek düşünmemişti. Üs terk edildikten yıllar sonra toprak, Danimarka’daki bir dondurucuya taşınmadan önce New York’ta bir dondurucuda kavanozlarda saklandı. Bu kavanozların içinde aydınlatıcı bir şey olabileceğine dair çok az işaret vardı ve bunların önemini açığa çıkarmaya yardımcı olabilecek çok az araç vardı.





KAVONAZLARIN İÇERİĞİ BİZE NELER ANLATIYOR?

Haberin Devamı

2019’da Vermont Üniversitesi’nde jeolog ve profesör olan Paul Bierman ve birkaç meslektaşı, kavanozların içeriğini incelemeye başladı. Buldukları şey, Grönland’ın antik iklimine dair anlayışımızı kökten değiştirdi ve geleceğimize dair önemli bir bakış açısı sundu.



Bierman’ın ekibi, toprakta sıkışmış yaprak parçaları, dallar, yosunlar ve hatta böcekler olduğunu keşfetti. Kalıntılar, bölgenin buzdan arınmış olduğu bir zamana ait olabilirdi. Keşif, Grönland’ın geçmişine dair yeni bir resim çizdi.



Toprak örnekleri, Grönland’ın buz örtüsünün birkaç milyon yaşında olduğuna dair daha önceki belirsiz düşünceden radikal bir sapmayı tetikledi. Düzinelerce başka bilim insanıyla birlikte çalışan Bierman, buz örtüsünün herkesin hayal ettiğinden daha genç olduğunu gösterdi; toprak, Camp Century'nin altındaki arazinin yaklaşık 400 milyon yıl önce buzsuz olduğuna dair kanıt sağlıyordu.



O dönemde kara kütlesi, bugün olduğundan biraz daha sıcaktı ve deniz seviyeleri önemli ölçüde daha yüksekti. Verilerden ortaya çıkan şey, yalnızca geçmişin bir görüntüsü değil, aynı zamanda belki de Grönland buz örtüsünde kilitli olan katrilyonlarca galon tatlı suyun okyanusa karıştığı bir geleceğe dair net bir vizyondu…





1969'DA ÜSSE GERİ DÖNDÜĞÜNDE GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOK OLDU

Haberin Devamı

Iceworm Projesi, baştan itibaren başarısızlığa mahkûm gibi görünüyordu. Soğuk Savaş dönemindeki planlayıcılar, karın altında füze tünelleri inşa ederken, buzul hareketlerini ne kadar kontrol edebileceklerini yanlış hesapladılar.

Sert çelik demiryolları, buzulun kaymaları altında bükülüyor, füzeler devrilebiliyordu. Altında hareket eden bir buzul, borular ve atom reaktörleri için sürekli bir risk oluşturuyordu. Elektrikli zincirli testerelerle donanmış askerler, dar tünellerde dolaşıp karı amansızca kesiyorlardı.



Sonunda, ordu planlamacıları bu projenin hiç de iyi bir fikir olmadığına karar vermek zorunda kaldılar. 1967 yılında kampın reaktörü kapatıldı ve sonra da Camp Century terk edildi.



Kovacs, 1969’da araştırma yapmak üzere geri döndüğünde, tamamen harabe bir manzarayla karşılaştı. Kar dilleri geçitlerden aşağı dökülüyor, çelik yapılar kendi üzerlerine çöküyordu. Ahşap kirişler, kemik gibi parçalanıyordu. Fotoğraflar, buzulun ezici ağırlığının etkisini gözler önüne seriyordu. İnsanlar oradan ayrıldıktan kısa bir süre geçmişti fakat kaçınılmaz bir yolculuğun izleri çoktan belirginleşmişti: Molozlar eziliyor, ardından yutuluyor ve bir daha asla yükselmiyordu.



Yarım yüzyıldır neredeyse unutulmuş olan bu kamp, bugün Soğuk Savaş döneminin aşırılıklarının net bir resmini ve o dönemdeki görkemli projelere dair bir nostalji sunuyor.

Tüm bu planlamalara rağmen, üssün büyük düşünen mimarlarından hiçbiri Camp Century'nin kalıcı mirasının orada yürütülen araştırmalar olacağını hayal edemezdi; bu, kampın gizli nükleer amaçlarını gizleme bahanesinin bir parçasıydı. Ancak Bierman gibi bilim insanları, bu durumdan dolayı minnettarlar.



National Geographic'in 'The U.S. built a covert Cold War base under a Greenland glacier. Its secrets are now being revealed' başlıklı haberinden derlenmiştir.

Fotoğraflar: iStock