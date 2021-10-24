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Yıllarca otel duvarlarını süslemişti... 100 milyon dolara satıldı!

#Picasso#Las Vegas#Açık Artırma
Yıllarca otel duvarlarını süslemişti... 100 milyon dolara satıldı

Las Vegas'ın en tanınmış otellerinden biri olan Bellagio'da yıllarca sergilenen Picasso tabloları açık artırmada 100 milyon dolardan da yüksek bir rakama alıcı buldu.

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Las Vegas'ın en ünlü otellerinden olan, hatta kumarhanesi ile ünlü film Ocean's Eleven'da da yer alan Bellagio oteli eski sahibinin sanat tutkusu sayesinde gazete manşetlerine taşındı. Otelin eski sahibi Steve Wynn'in sahip olduğu ve yıllarca otelde sergilenen Picasso tabloları düzenlenen açık artırmada 100 milyon dolardan fazla bir rakam alıcı buldu.

Otelde sergilenen tablolar yıllarca sanat tutkunlarını oraya çekmiş ve otel yıllarca adeta bir müze gibi sadece bu tabloları görmek isteyen sanat severlerin akınına uğramıştı. 

Dünyaca ünlü müzayede evi The Sotheby’s tarafından dün düzenlenen açık artırmada Pablo Picasso2ya ait 11 eser satışa çıkarıldı. Üstelik açık artırma İspanyol ressamın 140. doğum gününden sadece iki gün önce gerçekleşmiş oldu.

Yıllarca otel duvarlarını süslemişti... 100 milyon dolara satıldı

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Bellagio oteli yıllarca bu çok değerli tabloları duvarlarında sergilemesiyle ünlenmişti. Bu tabloların 5'i otelin en az kendisi kadar ünlü lüks restoranı 'Picasso'nun duvarlarında sergileniyordu. 11 tablo satılmış olsa da bu restoranın duvarlarında 12 başka Picasso tablosu sergilenmeye devam edecek.

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Açık artırmada en yüksek fiyatla satılan eser 1938 tarihli 'Femme au Béret Rouge-Orange' oldu. Picasso'nun kendisiyle sevgilisi ve ilham perisi olarak tanınan Marie-Thérèse Walter'ı bir arada betimleyen eser 40.5 milyon dolara satıldı. Bu rakam müzayede evinin satıştan önce belirlediği fiyattan tam 10 milyon dolar fazlasıydı.

Yıllarca otel duvarlarını süslemişti... 100 milyon dolara satıldı

Büyük boyutlu tablolardan Homme et Enfant ve Buste d’Homme 24.4 ve 9.5 milyon dolara alıcı bulurken seramik üzerine çalışılmış nispeten daha küçük boyutlu Le Dejeuner sur l’herbe ve benzeri eserler ise 2.1 milyon dolardan alıcı buldu.

Müzayede evi alıcıların isimlerini açıklamadı.

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Cumartesi günü gerçekleştirilen satış MGM Resorts adındaki kumarhane ve otel zinciri tarafından verilen teklifin bir parçasıydı. Otel zinciri sahip olduğu zengin koleksiyonu genişletmek istiyor. MGM'in sanat koleksiyonu 200 sanatçının 900 eserden oluşan dev bir koleksiyon. Bu eserlerin sahibi sanatçılar arasında çok sayıda kadın, farklı etnik gruplardan sanatçılar, LGBTQ sanatçılar ve engelli sanatçılar yer alıyor.

Yıllarca otel duvarlarını süslemişti... 100 milyon dolara satıldı

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Özellikle ABD'de müze ve sanat galerileri koleksiyonlarını genişletme sürecindeler ve bunu yaparken de son yıllarda yükselişe geçen 'azınlıklar ve dezavantajlı gruplardan' sanatçıların eserlerine özel ilgi gösteriyorlar.

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