Yıllarca babasının kim olduğunu sordu… Tecavüz sonucu doğduğunu öğrenince annesi için adalet aramaya başladı!

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“Olay çok eski ama açtığı yaralar henüz iyileşmedi” dedi kadın. “Hayatımı durma noktasına getirdi ve o anı tekrar tekrar hatırlıyorum."

Bu sözler, Hindistan’daki sayısız tecavüz kurbanı kadından birine ait. Ama onun hikâyesi devreye giren inanılmaz faktörler yüzünden çok daha acı bir hale geliyor.

Hindistan yasalarına göre adı açıklanamayan Uttar Pradesh’de yaşayan tecavüz mağduru kadın, yaşadığı tecavüzlerin 1994 yılında Shahjahanpur şehrinde gerçekleştiğini söyledi. Sanık, Muhammed Razi ve kardeşi Naqi Hasan, onunla aynı mahallede yaşıyordu. İki adam, zavallı çocuğun (çünkü o zamanlar bir çocuktu) evinin duvarından atlıyor ve yalnız kaldığında ona saldırıyorlardı.

12 YAŞINDA TECAVÜZE UĞRADI VE HAMİLE KALDI

Daha 12 yaşındayken hamile olduğu, ancak sağlığı bozulmaya başladığında ve kız kardeşi onu doktora götürdüğünde keşfedildi. Doktor, zayıf sağlığı ve genç yaşı nedeniyle kürtajı reddetti. Doğumdan hemen sonra bebek evlatlık verildi.

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“Bu çocuk için çok acı çektim ama yüzünü görme şansım bile olmadı. Anneme sorduğumda 'Artık hayatta ikinci bir şansın olacak' dedi”

Mağdur ve ailesi, kadın sanıklardan korktuğunu söylediği için polise şikâyette bulunmadı.

“Tecavüzü birine anlatırsam ailemi öldürmekle ve evimizi ateşe vermekle tehdit ettiler” diye devam etti anlatmaya. “Hayalim büyüyüp polis olmaktı ama o iki insan yüzünden tüm hayallerim sona erdi. Okulu özledim ama gidemedim. Ve çalışamadım da.”

Kadın ve ailesi daha sonra önceki evleriyle ilgili travmatik hatıralardan kaçmak için Rampur semtine taşındı. Fotoğraf: Ramesh Verma/BBC Hindi

TECAVÜZÜ ÖĞRENEN KOCASI EVDEN ATTI!

Kadın 2000 yılında evlendi ve ikinci bir çocuğu oldu. Bu yeni hayatının geçmişi unutmasına yardımcı olacağını umduğunu, ancak evliliğin altı yılında kocası tecavüze uğradığını öğrendi.

Oğluyla birlikte dışarı atıldı, hem de oğlunun babası tarafından. Kız kardeşi ve ailesiyle yaşamaya başladı, çaresizdi.

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Evlatlık verilmekten vazgeçilen ilk oğlu da çok fazla ayrımcılığa maruz kaldı.

Annesi, komşularından, onun ailesinin çocuğu olmadığını işiterek büyüdüğünü ve evlat edinildiğini bu şekilde öğrendiğini söyledi.

Anne ve oğul ayrıldıktan on üç yıl sonra, evlat edinen ebeveynler çocuğu annesine geri verdi.

Ama oğul babasının kim olduğunu bilmek istiyordu. Bir soyadı yoktu. Hindistan'da, genellikle çocukları babasının adıyla okula kaydedilir. Ve okuldaki çocuklar, bu yüzden onunla hep alay etti.

"BABAMIN ADINI SÖYLEMEZSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Annesine sürekli ailesiyle ilgili sorular sorar ve cevap alamayınca çok üzülen çocuk, isimsiz bir hayat yaşamak istemediğini söyledi.

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Annesini tehdit etti: Babamın adını açıklamazsan kendimi öldürürüm!

Oğul, dehşete düşmek yerine, en büyük destekçisi haline geldi ve ona 'bu savaşta savaşması ve sanıklara bir ders vermesi gerektiğini' söyledi.

Kadın, oğlunun teşvikiyle 2020'de Shahjahanpur'u tekrar ziyaret etti, ancak sanıklara karşı dava açmakta zorlandı. Çarşamba günü gözaltına alınan ikinci tecavüz zanlısı

POLİS DAVAYA BAKMAK İSTEMEDİ

Polis şikayetini çok eski olduğu için bir şey yapmayı reddedince bir avukata ulaştı. Avukat da isteksizdi ve neredeyse otuz yıllık bir davayla mücadele etmenin zor olacağını söyledi.

“Otuz yıl önce nerede yaşadığınızı ve tecavüze uğradığınız yeri nasıl kanıtlayacaksınız?” diye sordu avukat.

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Kadın kararlı bir sesle cevap verdi “Sana kanıtları getireceğiz, sen de davamızı alacaksın.”

Avukat mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu ve Shahjahanpur baş yargıcının emriyle Mart 2021'de iki sanık hakkında dava açıldı.

Kadın, polislerin kendisinden zanlıyı bulmasını istediğini söyledi.

TECAVÜZCÜLERDEN KADINA SORU: SEN NEDEN DAHA ÖLMEDİN?

“Onları buldum ve telefonda konuştum. Beni tanıdılar ve neden hala ölmediğimi sordular” diyor kadın. “Şimdi ölme sırası sizde”

Sanıklar takip edilmiş olmasına rağmen, onları suçla ilişkilendirecek hiçbir kanıt yoktu. Polis, şubat ayında yapılan DNA testlerinden kanıtların geldiğini söylüyor.

Shahjahanpur Kıdemli Polis Müfettişi (SSP) S Anand BBC'ye, “Bu dava kesinlikle beklenmedikti. Kadın öne çıkıp dava açtığında oldukça şaşırdık. Ama şansımızı denedik ve oğlunun DNA örneklerini aldık.”

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Geçen yıl davayı araştıran Müfettiş Dharmendra Kumar Gupta “Ardından sanıklardan DNA örnekleri topladık ve test ettirdik. Bir tanesi oğlunun DNA örnekleriyle eşleşti.” İKİSİNİ DE TUTUKLATTI

31 Temmuz'da zanlılardan biri tutuklandı ve çarşamba günü polis ikinci adamı da gözaltına aldıklarını söyledi. Sanıklar, haklarındaki iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kadın, hikayesinin başkalarına öne çıkmaları ve kendilerine karşı işlenen suçları bildirmeleri için ilham vermesini istediğini söylüyor. “İnsanlar sessizce oturur. Ben de sessizce oturdum ve bunun kaderimde yazılı olduğunu düşündüm. Ama böyle bir şey yok. Polise gitmeliyiz ki başka kimse bizim zorunda olduğumuz şeye katlanmak zorunda kalmasın.”

Oğlana gelince, sanıkların yakalanmasından mutlu olduğunu söylüyor. İçlerinden birisi ise kendi öz babası…