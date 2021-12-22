Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Nazım Hikmet'in hiç bilinmeyen fotoğrafları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi Türk Lirasında değer kazancı yüzde 40Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi! Türk Lirası'nda değer kazancı yüzde 40#Dolar
Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıMerkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı#Merkez Bankası
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Turkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağızTurkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağız #Turkovac
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacakİşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacak!#Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatı
Dört sürpriz daha geliyorDört sürpriz daha geliyor#Faiz
Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mıAranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?#Durmuş Yılmaz
Fotoğraflar ilk kez gün yüzüne çıktı... Nazımı hiç böyle görmedinizFotoğraflar ilk kez gün yüzüne çıktı... Nazım'ı hiç böyle görmediniz! #Nazım Hikmet
Uydu görüntüleri geldi: Savaş çoktan başlamış Çinin gizli hamlesi her şeyi değiştirecek...Uydu görüntüleri geldi: Savaş çoktan başlamış! Çin'in gizli hamlesi her şeyi değiştirecek...#Çin
Usta sanatçı Sezai Aydına veda... Babam ceketini satarak okuttu beniUsta sanatçı Sezai Aydın'a veda... 'Babam ceketini satarak okuttu beni'#Sezai Aydın
Yıllardır hayali kuruluyordu... Ve mutlu son Depremi önceden haber verdiYıllardır hayali kuruluyordu... Ve mutlu son! Depremi önceden haber verdi#Deprem
Tıp dünyasını şaşırtan hamilelik Rahimde değil karaciğerde… Nasıl olur 6 SORU 6 YANITTıp dünyasını şaşırtan hamilelik! Rahimde değil karaciğerde… Nasıl olur? 6 SORU 6 YANIT#Dış Gebelik
BDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesiBDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesi#BDDK
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersizYaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!#Sevcan Orhan
HABERLERDünya Haberleri

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Nazım Hikmet'in hiç bilinmeyen fotoğrafları

#Nazım Hikmet#Çekya#Prag
Yıllar sonra ortaya çıktı İşte Nazım Hikmetin hiç bilinmeyen fotoğrafları

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı şairlerinden olan Nazım Hikmet'in bugüne kadar hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Nazım Hikmet’in Çekya’nın başkenti Prag’da 1956 yılında çekilmiş fotoğrafları, Prag Ulusal Tiyatro arşivlerinde gün yüzüne çıktı.

Haberin Devamı

Nazım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Çekya’nın başkenti Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında ve günlük yaşamında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Prag’daki Ulusal Tiyatro’ya ait arşivlerde Nazım Hikmet’ın yazıp yönettiği tiyatro oyunlarından Podivin (Enayi) oyununun provaları ve gala gecesi sırasında çekilmiş fotoğraflar ile dönemin Çekoslovakya’sında sergilenen tüm oyunları ile ilgili çıkmış gazete haberleri, oyun kitapçıkları ve diğer bazı belgeler bulunuyor.

Yıllar sonra ortaya çıktı İşte Nazım Hikmetin hiç bilinmeyen fotoğrafları

Nazım Hikmet’in Enayi (Podivin), İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (Byl Filip Filpek nebo nebyl?), İnek (Krava) ve İstasyon (Stanice) gibi birçok oyunu Çekçeye çevrilerek dönemin Çekoslovakya’sındaki en önemli tiyatrolarda uzun yıllar sergilendi.

Gözden Kaçmasın

İşte Nazım Hikmetin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflarıİşte Nazım Hikmet'in yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları!Haberin Tüm Görselleri

Nazım Hikmet’in Prag’da geçirdiği günlerde en çok ziyaret ettiği ve halen faaliyette olan Slavia Kafe'de (Kavarna Slavia) de büyük şairin bir fotoğrafı bulunuyor.

Yıllar sonra ortaya çıktı İşte Nazım Hikmetin hiç bilinmeyen fotoğrafları

ŞİİR KİTABI ORTAYA ÇIKTI

Haberin Devamı

Nazım Hikmet, Prag’da bulunduğu süre içerisinde Pobyt v Praze (Prag’daki Günlerim) isimli bir şiir kitabı yayınladı.

Nazım Hikmet’in şiirlerini Çekçeye şair arkadaşı Jiri Taufer’in çevirdiği kitapta ayrıca en yakın arkadaşlarından olan ünlü şair Vitezslav Nezval için yazdığı iki şiir de bulunuyor.

Kitapta Nazım Hikmet’in Prag’ın çeşitli yerlerinde ve en çok ziyaret ettiği kafe olan Slavia Kafe (Kavarna Slavia) önünde dönemin önemli fotoğraf sanatçılarından Josef Prosek tarafından çekilmiş hiç bilinmeyen fotoğrafları da bulunuyor.

Yıllar sonra ortaya çıktı İşte Nazım Hikmetin hiç bilinmeyen fotoğrafları

GİZLİ AŞK MI?

Nazım Hikmet’in Prag’da geçirdiği günlerde aşık olduğu iddia edilen Sona Schulzova Danielova, dönemin ses getiren genç bir tiyatro ve sinema sanatçısıydı.

Gözden Kaçmasın

Nâzım’ın mirası kime kaldıNâzım’ın mirası kime kaldıHaberi görüntüle

Birçok tiyatro oyununda oynayan Danielova, 1959 senesinde yakalandığı kanser sebebiyle Prag’da hayatını kaybetti.

Nazım Hikmet, Sona Schulzova Danielova’nın ölümünden duyduğu üzüntüyü 3 Leylek Lokantası isimli şiirinde “Pırağ'da Üç Leylek Lokantası'nda buluşurduk. Ah bacım, vah Sonya Danyolova hiçbir şey unutulmuyor ölüler kadar çabuk” dizeleriyle dile getirmişti.

Yıllar sonra ortaya çıktı İşte Nazım Hikmetin hiç bilinmeyen fotoğrafları

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazım Hikmet#Çekya#Prag

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem