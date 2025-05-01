Yıllar sonra ortaya çıktı: Covid-19 pandemisinden hangi ülke sorumlu?

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Çin, dünyayı eve kitleyen Covid-19 pandemisinden ABD'yi sorumlu tuttu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, virüsün Wuhan'daki laboratuvardan sızdığını iddia etmesinin ardından ABD'nin "suçu başkasına atmaya" çalıştığını söyledi.

ABD'yi suçlayan Pekin yönetimi, "önemli kanıtların" Covid-19'un Çin'de başlayan salgından önce ABD'de olabileceğini öne sürerken laboratuvar sızıntısının "ihtimal dışı" olduğunda ısrar etti.

Çinli yetkililer, "ABD hükümeti, Covid-19 ile mücadeledeki başarısızlığıyla yüzleşmek ve eksiklerini ortaya koymak yerine, virüsün izini sürmeyi utanmadan siyasileştiriyor. Suçu başkasına atmaya ve insanların dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyor" dedi.

Çin'den yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"ABD, pandemiyle mücadelede ortak uluslararası çabaları ciddi şekilde baltaladı ve küresel halk sağlığının idare edilmesinde zayıf halka haline geldi. ABD, söylemeriyle ilgili kendisine yöneltilen soruları duymazdan gelmeye devam edemez"

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BEYAZ SARAY: ÇİN'DEN SIZDI

Beyaz Saray, Nisan ayının başlarında Covid-19'un bilgilerini yenileyerek virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bir laboratuvardan sızdığını iddia etmişti.

Beyaz Saray'da yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19'un kaynağı büyük olasılıkla mutasyon araştırmalarını inceleyen laboratuvarla ilgili bir olaydı. Hükümetin bu tehlikeli araştırmadaki önlem tedbirleri, uygulanabilirlikten yoksundu ve yetersizdi"

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA); pandeminin kaynağı virüsün doğal olmadığını ve yapay olarak labortuvarda üretilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti.

CIA tarafından yapılan bir başka açıklamada, virüsün hem doğal kökenli hem de laboratuvarda yapılmuş olma ihtimalinin makul olduğu ifade edilmişti.

MUHTEMELEN YARASALARDAN BULAŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçmişte yapılan ortak çalışma ile Covid-19'un muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan aracılığıyla bulaştığını vurgulamıştı.