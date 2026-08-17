Yıllar sonra gelen ‘şeytan çıkarma’ itirafı

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Katıldığı bir sohbet programında şaşırtıcı detaylar paylaşan 24 yaşındaki model, kendisini hep “perili” hissettiğini belirtti.

KUTSAL SU İÇİRDİLER

Gerber, American Horror Story dizisinin setine giderken annesinin korunması amacıyla kendisine kutsal su verdiğini dile getirdi. Çocukken deneyimlediği ayinin detaylarını “Bana gerçekten şeytan çıkarma ayini yapıldı. Üzerimde “Didgeridoo” adında Avustralya yerlilerine ait üflemeli bir çalgı çaldılar. Şeytanı bu şekilde çıkardılar” şeklinde anlattı.

Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber, çocukken yaşadığı deneyimi, “Bana gerçekten şeytan çıkarma ayini yapıldı” diye anlattı.