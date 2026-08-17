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Yıllar sonra gelen ‘şeytan çıkarma’ itirafı

Güncelleme Tarihi:

#Cindy Crawford#Kaia Gerber#Şeytan Çıkarma
Yıllar sonra gelen ‘şeytan çıkarma’ itirafı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:00

DÜNYACA ünlü süper model Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber, çocukluğunda içine kötü ruh girdiğinin söylenmesi üzerine kendisine şeytan çıkarma ayini yapıldığını açıklayarak gündeme bomba gibi düştü.

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Katıldığı bir sohbet programında şaşırtıcı detaylar paylaşan 24 yaşındaki model, kendisini hep “perili” hissettiğini belirtti.

KUTSAL SU İÇİRDİLER

Gerber, American Horror Story dizisinin setine giderken annesinin korunması amacıyla kendisine kutsal su verdiğini dile getirdi. Çocukken deneyimlediği ayinin detaylarını “Bana gerçekten şeytan çıkarma ayini yapıldı. Üzerimde “Didgeridoo” adında Avustralya yerlilerine ait üflemeli bir çalgı çaldılar. Şeytanı bu şekilde çıkardılar” şeklinde anlattı.

Yıllar sonra gelen ‘şeytan çıkarma’ itirafı

Cindy  Crawford’ın kızı Kaia Gerber, çocukken yaşadığı deneyimi,  “Bana  gerçekten  şeytan çıkarma  ayini yapıldı” diye anlattı.

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#Cindy Crawford#Kaia Gerber#Şeytan Çıkarma

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