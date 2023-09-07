Yıllar sonra gelen Kıbrıs itirafı... İngiliz bakan adını koydu: İkiyüzlülük

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Ege'deki yüksek tansiyon yerini dostluk rüzgarına bıraktı.

Yıllardır inişli çıkışlı devam eden Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi ve Yunanistan'da yaşanan tren faciası sonrası karşılıklı uzatılan yardım eli ile daha ılımlı bir sürece girdi.

Karşılıklı yardımlar sonrası Ankara - Atina arasındaki buzlar erimeye devam ederken şimdi gözler Kıbrıs'ta. Adada nasıl bir çözüme ulaşılacağı dünya gündemini meşgul etmeye devam ederken İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Eski İngiliz bakan 'Kıbrıs'ın AB'ye katılmasına asla izin vermemeliydik' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumları arasında 1959'da imzalanan Zürih ve Londra anlaşmalarıyla kurulmuş, Türkiye Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla bu garantörlük hakkını kullanarak 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmişti...

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Politico'da yayınlanan yazıda Rum kesiminin imza attığı skandallar hatırlatıldı. 'Daha geçen yıl, araştırmacı gazeteciler, Kıbrıs Yatırım Programı aracılığıyla yabancı vatandaşlara Kıbrıs (ve dolayısıyla AB) pasaportu sağlamaya yönelik kapsamlı bir komployu ortaya çıkardığında, ülkenin siyasi sınıfları olağanüstü bir skandalla sarsıldı' denilen yazıda suçlananlar arasında Kıbrıs Parlamentosu'nun eski bir başkanının da olduğu vurgulandı.

Rum kesiminin Rusya ile olan bağlarına dikkat çeken Straw, 'Rusya ile Kıbrıs Rum Cumhuriyeti arasındaki yakın ilişki uzun süredir devam ediyor, oldukça yaygın ve pek çok kişi bunun oldukça sağlıksız olduğuna inanıyor' dedi.

Yolsuzluk kapsamında sabıka kaydı olduğu için vatandaşlığa geçemeyecek binlerce kişinin onaylandığını yazan Straw, bu kişilerin çoğunun Rus vatandaşı olduğunu hatırlattı.

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Adanın 1974'teki Barış harekatı sonrası iki bölgeye ayrıldığını belirten eski bakan, 'O dönemde Yunanistan'ı neo faşist albaylar yönetiyor ve Kıbrıs'ın anakarayla birliği anlamına gelen bir enosis politikası izliyorlardı. 1960 yılında Birleşik Krallık'tan bağımsızlık konusunda kabul edilen iki toplumlu, iki meclisli anayasa bozulmuştu; korkunç toplumsal şiddet vardı; ve pek çok Kıbrıslı Türk hayatlarından korkuyordu' dedi.

STRAW ADINI KOYDU: İKİYÜZLÜLÜK

2004'teki referanduma Kıbrıslı Türklerin 'evet' oyu verdiğini, Rumlar ise daha büyük bir farkla aleyhte oy kullandığını hatırlatan Straw 'Bu sürece tanık olan çoğumuz, Kıbrıslı Rum müzakerecilerin ciddi bir ikiyüzlülük yaptığına inanıyorduk' dedi.

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'Geriye dönüp baktığımızda, bu aşamada Kıbrıs'ın katılımını askıya alabilirdik ve almalıydık' diyen eski bakan 'AB'ye yalnızca birleşik bir adanın katılmasına izin verileceğini her iki tarafa da açıkça göstermeliydik' diyerek izledikleri politikanın yanlış olduğunu yıllar sonra itiraf etti.

Bunu 'AB'nin başarısızlığı' olarak nitelendiren Straw, 'Bu AB'nin donmuş bir çatışmaya bizzat başkanlık ettiği anlamına geliyor ve bunu yaparak Kıbrıslı Rumlar üzerindeki tüm ciddi nüfuzunu kaybetmiş oldu' dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

'Bana göre bu çıkmazdan kurtulmanın tek yolu var' diyen eski bakan yazısında şu ifadelere yer verdi;

'Birleşik bir ada için yeni bir anayasa müzakerelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanması halinde, uluslararası toplumun kendisini iki devletli çözüme adaması gerekiyor.'

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Jack Straw , 2001'den 2006'ya kadar Birleşik Krallık'ın dışişleri bakanıydı...

'Elbette İngiltere'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü tek başına etkilemesi mümkün değil' diyen Straw Londra'nın izlemesi gereken politikayı da açıkladı.

Eski bakan 'İngiltere'nin yapabileceği Kıbrıs üzerindeki büyüyü bozmak, iki devletli çözümü masaya koymak ve diğer ortakları bu anlaşmazlığı çözmenin en iyi yolunun bu olduğuna ikna etmeye çalışmaktır' dedi.

ANKARA'DAKİ ZİRVE DÜNYADA MANŞET

Ankara, Türkiye - AB ilişkileri için kritik öneme sahip bir zirveye ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile Ankara'da bir araya geldi. Ankara'daki zirve dünya basınında geniş yer buldu.

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ABC News 'Türkiye, AB'den üyelik hedefini ilerletmek için cesur adımlar atmasını isterken, AB reform çağrısında bulunuyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılma kararlılığını yineledi ve 27 üyeli bloğa hedefini ilerletmek için cesur adımlar atması çağrısında bulundu' denildi.

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'AB ve Türkiye gümrük birliği tartışmalarını yeniden başlatmayı hedefliyor' başlığını atan Polonya merkezli TVP, Türkiye'nin 24 yıldır üyelik için adaylığını sürdürdüğünü hatırlattığı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) ve Türk yetkililerin gümrük birliği anlaşmasını modernize etme konulu görüşmeleri yeniden canlandırmaya hazır olduklarını açıkladı.'

Varhely'nin konuşmasını olumlu bir notla bitirdiğinin altını çizen Polonya televizyonu 'Türkiye'nin AB katılım sürecini ilerletme yönündeki son çabalarını takdir etti. Ancak gelecekteki ilerleme için "olumlu bir gündemin" önemini vurguladı' dedi.

İngiliz Independent gazetesi ise 'Türkiye'nin üst düzey diplomatı Çarşamba günü ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılma kararlılığını doğruladı ve 27 üyeli bloğu hedefini ilerletmek için cesur adımlar atmaya çağırdı' dedi.

Uluslararası haber ajansı AP haberinde Fidan'ın AB çağrısına yer verdi ve 'Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ülke, 1999'da AB'ye aday oldu ve 2005'te üyelik müzakerelerine başladı' dedi.