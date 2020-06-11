Yıllar sonra AB ile ‘dostluk grubu’

Başkanlığını Polonyalı parlamenter Ryszard Czarnecki’nin yürüteceği grup ağırlığı kültürel faaliyetler ve ortak değerlere verecek. İlişkileri kültür ve yumuşak diplomasiyle geliştirmek istediklerini söyleyen Czarnecki, “Diyalog ve işbirliği için gayriresmi bir platform olarak hareket edeceğiz. AB-Türkiye Dostluk Grubu karşılıklı anlayış ve dostluğumuzu da ilerletecek” dedi.

Grubun üyelerinden olan eski Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu ise ‘Türkiye dostu’ olmaya devam etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, AP’nin Türkiye’nin üyelik sürecini desteklemesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da grubun büyük önem taşıdığını belirterek, “Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı birçok forum var ancak dostluk çok önemli” diye konuştu. İlk dostluk grubu 2010’da 15 ülkeden 47 üyeyle kuruldu ancak daha sonra, halen faaliyette olan, Türkiye Platformu adını aldı. Önümüzdeki dönemlerde büyümesi öngörülen yeni dostluk grubunun şu aşamada 6 ülkeden 8 üyesi var.