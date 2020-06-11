MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYıllar sonra AB ile ‘dostluk grubu’
GeriDünya Yıllar sonra AB ile ‘dostluk grubu’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yıllar sonra AB ile ‘dostluk grubu’

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Yıllar sonra AB ile ‘dostluk grubu’
Abone Olgoogle-news

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa Birliği-Türkiye Dostluk Grubu kuruldu.

Başkanlığını Polonyalı parlamenter Ryszard Czarnecki’nin yürüteceği grup ağırlığı kültürel faaliyetler ve ortak değerlere verecek. İlişkileri kültür ve yumuşak diplomasiyle geliştirmek istediklerini söyleyen Czarnecki, “Diyalog ve işbirliği için gayriresmi bir platform olarak hareket edeceğiz. AB-Türkiye Dostluk Grubu karşılıklı anlayış ve dostluğumuzu da ilerletecek” dedi.

Yıllar sonra AB ile ‘dostluk grubu’

Grubun üyelerinden olan eski Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu ise ‘Türkiye dostu’ olmaya devam etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, AP’nin Türkiye’nin üyelik sürecini desteklemesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da grubun büyük önem taşıdığını belirterek, “Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı birçok forum var ancak dostluk çok önemli” diye konuştu. İlk dostluk grubu 2010’da 15 ülkeden 47 üyeyle kuruldu ancak daha sonra, halen faaliyette olan, Türkiye Platformu adını aldı. Önümüzdeki dönemlerde büyümesi öngörülen yeni dostluk grubunun şu aşamada 6 ülkeden 8 üyesi var. 

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle