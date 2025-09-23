Yıllar önce terör olaylarında kaçtılar… Fransa'dan dönüp Şırnak’ta ayin yaptılar

Haberin Devamı

Fransa'da yaşayan yaklaşık 150 Asuri, sağlanan huzurla Cudi Dağı eteklerindeki Kösreli köyüne geldi. Burada mezarlıkları ziyaret eden Asuriler ilahiler okudu, dua etti. Birlikte yenilen yemeğin ardından köy gezildi, hatıralar yad edildi.

150 ASURİ GELDİ

Diyarbakır'daki Mar Petyun Keldani Kilisesinde Başepiskopos Sabri Anar, basın mensuplarına, kente 150 kişilik kafile ile geldiklerini söyledi. Köylerini terk edenleri tekrar geri getirmek ve bölgenin güvenli olduğunu göstermek istediklerini ifade eden Anar, "Hükümetten ve yöre halkından gördüğümüz teveccüh ve destek bizi çok mutlu ediyor. Üçüncü kez bu ziyareti gerçekleştiriyoruz ve her seferinde bir mutluluk hissediyoruz. Kafilenin hepsinin gözlerinde vatan, toprak, tarih ve geçmişe hasret var." dedi.

15 yaşında köyden ayrılıp ailesiyle Fransa'ya yerleşen Reşit Duman da insanların kendilerine büyük bir sevgi beslediğini gördüklerini belirterek, bunun için minnettar olduklarını ifade etti.

“BU DEVLET HER ZAMAN BİZİM DEVLETİMİZDİR”

Memleketlerini sevdiklerini dile getiren Duman, "Bu memleketin insanlarını da seviyoruz. Her zaman da saygı duymuşuz. Dedelerimiz, babalarımız bu devlete hizmet vermişler. Bu devlet her zaman bizim devletimizdir. Ne kadar dışarda yaşasak da kendimizi bu devletin vatandaşı hissediyoruz." diye konuştu.

Metin Anar (60) ise 48 yıldan sonra ilk kez köyüne geldiğini anlatarak, köyü gezerken çocukluk günlerini hatırladığını ve ağladığını söyledi.

Hanne Duman ise kafile ile birlikte köyü gezip eski günleri yad ettiklerini ifade ederek, her zaman köylerine gelmek istediklerini belirtti.