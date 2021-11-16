Yıllar önce görülmüştü... Güneş Sistemi'nde 'yeni gezegen' heyecanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcülYeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcül#Salgın
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Dünya Kupası için sevindiren olasılık Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...Dünya Kupası için sevindiren olasılık! Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...#A Milli Takım
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte canavarın dehşet koleksiyonu... Mimar Başak Cengizi canice öldürmüştüİşte canavarın dehşet koleksiyonu... Mimar Başak Cengiz'i canice öldürmüştü#Başak Cengiz
Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadıBaşak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı#Başak Cengiz
Tek tweeti başını yaktı Dev bankadan Muska milyonlarca dolarlık davaTek tweeti başını yaktı! Dev bankadan Musk'a milyonlarca dolarlık dava#Jpmorgan
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridirMHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir#MHP
Kimler hatırlatma aşısını yaptırmalı 3. doz ne kadar koruyacak 11 SORU 11 CEVAPKimler hatırlatma aşısını yaptırmalı? 3. doz ne kadar koruyacak? 11 SORU 11 CEVAP#Koronavirüs
Hakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayıHakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu! Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayı#Koronavirüs
Özel giysiler ve sarı bir plastik poşet... Dünyanın kanı donduÖzel giysiler ve sarı bir plastik poşet... Dünyanın kanı dondu!#Çin
Bakan Elvandan döviz kuru ve enflasyon mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı#Lütfi Elvan
Paylaşmaya hazır mıyız Tuvaletler bile akıllı olacak…Paylaşmaya hazır mıyız? Tuvaletler bile akıllı olacak… #Teknoloji
Gözleri doldu o günleri anlattı: Beni öyle görünce dayanamadıGözleri doldu o günleri anlattı: Beni öyle görünce dayanamadı!#Oya Başar
Ünlü iş insanına adli tıptan şok DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...Ünlü iş insanına adli tıptan şok! DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...#Ali Ünal
HABERLERDünya Haberleri

Yıllar önce görülmüştü... Güneş Sistemi'nde 'yeni gezegen' heyecanı

#Güneş Sistemi#9. Gezegen#Yeni Gezegen
Yıllar önce görülmüştü... Güneş Sisteminde yeni gezegen heyecanı

Güneş Sistemi’nin soğuk ve karanlık bölgelerinde gizlenen, tamamlanması 20 bin yıl sürebilecek kadar geniş bir yörüngede büyük bir gezegen mi var? Bu soru, astronominin en merak uyandıran ve cevaplanması en güç soruları arasında geliyor. Ancak yeni bir çalışma, gizemli dokuzuncu gezegenin var olabileceğine dair gözlemler yapılmış olabileceğini öne sürüyor.

Haberin Devamı

Kızılötesi Astronomik Uydu (IRAS) tarafından 1983'te toplanan verilerin bir analizini yapan İngiliz Londra Kraliyet Koleji’nden gökbilimci Michael Rowan-Robinson, Dokuzuncu Gezegen2i keşfetmiş olabilir!

Rowan-Robinson'ın basılmayı bekleyen makalesinde, bunun gerçek bir tespit olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu, ancak bu bilgilerin nihai tespiti yapabilecek daha bilinçli bir arama çabası için gezegenin şu anda nerede olabileceğinin modelini çıkarmak için kullanılabileceği sonucuna varılıyor.

Makalede "IRAS’ın görüntülerinin kalitesinin düşük olduğu ve araştırma kabiliyetinin en uç sınırındaki gökyüzünün çok zor bir bölümünde uzak kızılötesi algılamalar için kullanıldığı göz önüne alındığında, bu adayın gerçek olma olasılığı çok büyük görünmüyor, ancak, Dokuzuncu Gezegen hipotezinin ne kadar ilgi gördüğü göz önüne alındığında, önerilen parametrelere sahip ve önerilen gökyüzü bölgesinde bir nesnenin gezegensel gözlemlerle tutarsız olup olmadığının kontrol edilmesi faydalı olacaktır." ifadelerine yer veriliyor.

UZUN YILLARDIR TARTIŞILAN BİR KONU

Güneş Sistemi'nin dış bölgelerinde görülmeyen bir gezegenin varlığına dair spekülasyonlar uzun yıldır yapılmakta ancak 2016'da yeni kanıtlar öne süren bir makalenin yayınlanmasıyla tartışma yeni bir boyuta taşındı. Caltech'ten gökbilimciler Mike Brown ve Konstantin Batygin, Güneş Sistemi'nin dışında bulunan Kuiper Kuşağı'ndaki küçük nesnelerin, sanki büyük bir şeyin yerçekimi etkisi altında bir kalıba itilmiş gibi garip bir şekilde yörüngede döndüklerini buldular.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik Astronotların hayatı risk altında...Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik! 'Astronotların hayatı risk altında...'Haberi Görüntüle

Öte yandan 'o şeyi' bulmak, göründüğünden çok daha karmaşık bir iş. Eğer o şey gerçekten varsa, 400 ila 800 astronomik birim arasında bir mesafede yörüngede dönen, Dünya kütlesinin beş ila on katı bir nesne olmalı (1 astronomik birim, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafedir; örneğin, Plüton’la Güneş arasında 40 astronomik birim mesafe bulunur).

Yıllar önce görülmüştü... Güneş Sisteminde yeni gezegen heyecanı

Bu nesne ise çok uzakta, oldukça küçük, soğuk ve muhtemelen güneş ışığını pek yansıtmıyor olmalı. Üstelik, çok geniş olan gökyüzünde tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden gerçekten var olup olmadığına konusunda kesin bir fikir birliğine ulaşılamadı. Yıllar içinde Dokuzuncu Gezegen tartışması astronominin ilginç ve kapsamlı tartışmalardan birine dönüştü.

IRAS NEDİR? TESPİT NİYE ŞİMDİ YAPILIYOR?

IRAS, Ocak 1983'ten itibaren 10 ay boyunca göğün yüzde 96'sının uzak kızılötesi araştırmasını yapan bir projeydi. Kullanılan bu dalga boyunda, Dokuzuncu Gezegen gibi küçük, soğuk nesnelerin tespit edilebileceği düşünülüyor. Rowan-Robinson, bu nedenle verileri Dokuzuncu Gezegen ile tutarlı parametreleri kullanarak yeniden analiz etmeye karar verdi.

Haberin Devamı

Uydu tarafından tespit edilen yaklaşık 250.000 nokta kaynağından sadece üçü, Dokuzuncu Gezegen adayı olarak ilgi çekiyor. Haziran, Temmuz ve Eylül 1983'te uydu, gökyüzünde hareket eden bir nesne gibi görünen şeyi tespit etti.

Gözden Kaçmasın

NASAdan yeni uyarı... 7 asteroit Dünyayı teğet geçecekNASA'dan yeni uyarı... 7 asteroit Dünya'yı teğet geçecek!Haberi Görüntüle

PARAZİT OLMA İHTİMALİ VAR

Ancak tüm bunlar kesin bir tespit olmaktan çok uzak. Kaynağın göründüğü gökyüzü bölgesi, düşük galaktik enlemde, yani galaksinin düzlemine yakındı. Bu da uzak kızılötesinde parlayan filamentli bulutları barındıran galaktik sirrusun güçlü bir şekilde araya girmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla tespit edilen kaynakların bu bulutlardan gelen parazit olması olasılığı da var.

Haberin Devamı

Rowan-Robinson da, 2008'den beri faaliyette olan bir başka son derece hassas araştırma projesi olan Panoramik Tarama Teleskobu ve Hızlı Müdahale Sistemi'nin (Pan-STARRS) bu adayı desteklemediğini belirtiyor.

Ancak adayın gerçek olduğunu varsayarsak, Dokuzuncu Gezegen’e dair bazı çıkarımlar yapabiliriz. IRAS verilerine göre, bu gezegen yaklaşık 225 astronomik birim yörünge mesafede, Dünya kütlesinin üç ila beş katı arasında.

Yıllar önce görülmüştü... Güneş Sisteminde yeni gezegen heyecanı

Kaynağın gökyüzündeki hareketi bize potansiyel gezegenin yörüngesi hakkında bir fikir verir ve bize şu anda gökyüzünde nereye bakmamız gerektiğini, Pan-STARRS'dan alınanlar gibi diğer verilerde nereye odaklanmamız gerektiğini söyler.

Haberin Devamı

Rowan-Robinson makalesinde, “Böyle bir nesnenin diğer Güneş Sistemi nesnelerinin gözlenmesiyle tutarlı olup olmadığını ve bu nesnenin Kuiper Kuşağı cüce gezegenlerinin yörüngelerinin kümelenmesini açıklayıp açıklayamayacağını kontrol etmek için dinamik çalışmalara ihtiyaç var. Radyo veya diğer gözlemler, IRAS kaynaklarının 1983 pozisyonlarındaki gerçekliğini (ve durağanlığını) doğrularsa, bu aday reddedilebilir,” sonucuna vardı.

Gözden Kaçmasın

ABD - Rusya krizi uzaya taşındı... NASA alarma geçtiABD - Rusya krizi uzaya taşındı... NASA alarma geçti!Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Güneş Sistemi#9. Gezegen#Yeni Gezegen

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Avrupa ve Asyada yeni salgın alarmı... Ölüm oranı yüzde 50den fazla

Avrupa ve Asya'da 'yeni salgın' alarmı... Ölüm oranı yüzde 50'den fazla!

#Salgın