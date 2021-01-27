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Dünya
DHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Yılın sağlık elemanı elemanı seçilmişti... Öyle bir suç işledi ki!

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Yılın sağlık elemanı elemanı seçilmişti... Öyle bir suç işledi ki!
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ABD'nin Florida eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Ülkede şaşkınlık ve infial yaratan hırsızlık olayına karışan adamın kimliği ortaya çıkınca herkes büyük bir şok yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)  Florida eyaletinin Polk County Belediyesi'nde 2020'de "Yılın Sağlık Görevlisi" seçilen Joshua Colon'un, Kovid-19 aşılarının çalınmasında payı olduğu ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin  Florida eyaletinin Polk County Belediyesi'nde 2020'de "Yılın Sağlık Görevlisi" seçilen 31 yaşındaki Joshua Colon'un amirinin teslim ettiği her biri 10 dozluk üç şişe Moderna aşısını çalmasını örtbas ettiği gerekçesiyle 25 Ocak'ta tutuklandı.

Colon, evrakta sahtecilik yaptığını kabul ederek kefaletle serbest bırakıldı. Colon sahtecilik, dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

AŞI FORMLARINDA TUTARSIZLIK

Yerel medyaya konuşan  Polk County Şerifi Grady Judd yaptığı açıklamada, aşıların Colon'a 6 Ocak'ta, aşılanma sırasındaki ilk kişilere yapılması için teslim edildiğini söyledi. Vardiyasının sonunda doldurduğu aşı formlarında tutarsızlıklar tespit edildikten sonra soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Amerika’nın Wisconsin eyaletinde bir eczacı 500 dozdan fazla korona aşısını kasten etkisiz hale getirdiği şüphesiyle tutuklanmıştı.

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