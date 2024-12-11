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Yılın kişisi kim olacak

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#Yılın Kişisi#Time Dergisi#Yılın Kişisi
Yılın kişisi kim olacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 07:00

AMERİKAN Time dergisi ‘Yılın Kişisi’ olabilecek 10 kişilik finalist listesini yayınladı.

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Time’ın listesinde Gazze ve Lübnan’da katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de seçimleri kazanan Donald Trump, seçimleri kaybeden Kamala Harris, seçimlere damga vuran teknoloji milyarderi Elon Musk, kanserle mücadele eden Galler Prensesi Catherine, Rus muhalif Aleksey Navalni hapishanede öldükten sonra bayrağı devralan eşi Rus ekonomist Yulia Navalnaya, 2018’den bu yana ABD Merkez Bankası başkanlığını yürüten Jerome Powell, Amerikalı podcast yayıncısı Joe Ragan, Meksika’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ve META CEO’su Mark Zuckerberg yer aldı. Time, Netanyahu için ‘bu yıl dünyanın en etkili ve tartışmalı liderlerinden biri oldu’ yorumunda bulundu.

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#Yılın Kişisi#Time Dergisi#Yılın Kişisi

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