Yılın kelimesi: Parasosyal

Sözlük, yılın kelimesi olarak ‘parasosyal’i seçti. Parasosyal, ‘bir kişinin; tanımadığı ünlü bir kişi, kitap, film, TV dizisi vb. karakterleri veya yapay zekâ ile arasında kurduğu bağlantıyı’ ifade etmek için kullanılıyor. Cambridge Sözlük’ten yapılan açıklamada “Bu yıl parasosyal kelimesinin aranma sıklığındaki artış, en sevdiğimiz ünlülerle kurduğumuz bağları ifade etme şeklimizde bir değişiklik olduğunu gösteriyor” ifadesi kullanıldı. Cambridge Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji Profesörü Simone Schnall ise parasosyal ilişkilerin ‘hayranlık kültürünü, ün kavramını ve yapay zekâ ile sıradan insanların çevrim içi etkileşim biçimini yeniden tanımladığını’ kaydetti. Öte yandan sözlük, bu yıl yapay zekâ ile ilgili yeni kelimeleri de sözlüğe ekledi. Bunlar arasında, sosyal medyayı dolduran, anlamsız yapay zekâ görsellerini ve videolarını tanımlayan ‘slop’ ve bir görüntüyü hızla yayılan bir meme’ye dönüştürme eylemi olan ‘memeify’ terimleri de bulunuyor.