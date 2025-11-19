×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yılın kelimesi: Parasosyal

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Trendler#2025 Yılı#Cambridge Sözlük
Yılın kelimesi: Parasosyal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 07:00

CAMBRIDGE Sözlüğü, 2025 yılının kelimesini açıkladı.

Haberin Devamı

Sözlük, yılın kelimesi olarak ‘parasosyal’i seçti. Parasosyal, ‘bir kişinin; tanımadığı ünlü bir kişi, kitap, film, TV dizisi vb. karakterleri veya yapay zekâ ile arasında kurduğu bağlantıyı’ ifade etmek için kullanılıyor. Cambridge Sözlük’ten yapılan açıklamada “Bu yıl parasosyal kelimesinin aranma sıklığındaki artış, en sevdiğimiz ünlülerle kurduğumuz bağları ifade etme şeklimizde bir değişiklik olduğunu gösteriyor” ifadesi kullanıldı. Cambridge Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji Profesörü Simone Schnall ise parasosyal ilişkilerin ‘hayranlık kültürünü, ün kavramını ve yapay zekâ ile sıradan insanların çevrim içi etkileşim biçimini yeniden tanımladığını’ kaydetti. Öte yandan sözlük, bu yıl yapay zekâ ile ilgili yeni kelimeleri de sözlüğe ekledi. Bunlar arasında, sosyal medyayı dolduran, anlamsız yapay zekâ görsellerini ve videolarını tanımlayan ‘slop’ ve bir görüntüyü hızla yayılan bir meme’ye dönüştürme eylemi olan ‘memeify’ terimleri de bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Trendler#2025 Yılı#Cambridge Sözlük

BAKMADAN GEÇME!