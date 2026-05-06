Yılın hukuk savaşı uzlaşmayla bitti

Lively, Aralık 2024’te “It Ends with Us” (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filminin yönetmeni ve rol arkadaşı Baldoni hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla şikâyette bulunarak dava açmıştı. Baldoni ise iddiaları yalanlayarak, Lively ve eşi Ryan Reynolds’a 400 milyon dolara tazminat talebiyle iftira davası açmıştı. Oyuncuların avukatlarının ortak açıklamasına göre New York’ta görülmesi planlanan duruşmadan iki hafta önce uzlaşmaya varıldı. Uzlaşmanın şartlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz ay mahkeme, Lively’nin cinsel taciz iddialarının büyük bir kısmını delil yetersizliği nedeniyle reddetmişti.