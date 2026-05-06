Yılın hukuk savaşı uzlaşmayla bitti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 07:00

ABD’li oyuncu Blake Lively (38) ile yönetmen Justin Baldoni (42) arasında 2024’te başlayan davada anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Lively, Aralık 2024’te “It Ends with Us” (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filminin yönetmeni ve rol arkadaşı Baldoni hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla şikâyette bulunarak dava açmıştı. Baldoni ise iddiaları yalanlayarak, Lively ve eşi Ryan Reynolds’a 400 milyon dolara tazminat talebiyle iftira davası açmıştı. Oyuncuların avukatlarının ortak açıklamasına göre New York’ta görülmesi planlanan duruşmadan iki hafta önce uzlaşmaya varıldı. Uzlaşmanın şartlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz ay mahkeme, Lively’nin cinsel taciz iddialarının büyük bir kısmını delil yetersizliği nedeniyle reddetmişti.

