Yılın düğününde final haftası

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Milyonlarca dolara mal olması beklenen ve detayları sır gibi saklanan ‘yılın düğünü’, bu hafta gerçekleştirilecek. Nikâh öncesi kutlamalarda dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber sahne aldı. Çiftin evliliği için düzenlenen partiler mart ayında Barbadoslu yıldız Rihanna’nın özel bir konser verdiği partiyle başladı. Mayıs ayında ise Ambani ailesi, konuklarını İtalya’dan Fransa’ya 3 günlük bir düğün öncesi gezisine götürdü. Gezi David Guetta, Katy Perry ve Pitbull konseriyle sona erdi. Dünyaca ünlü konukların davetli olduğu ana düğün töreni 12 Temmuz’da, bunu 14 Temmuz’da büyük bir resepsiyon takip edecek. Kutlamalar Ambani’nin Mumbai şehrindeki 27 katlı evi ile 16 bin kişi kapasiteli bir kongre merkezinde gerçekleştirilecek. 118 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dokuzuncu kişisi olan Ambani’nin 2018’de kızı için hazırladığı düğün töreninde ABD’li şarkıcı Beyonce sahne almıştı.