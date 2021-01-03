Yılın çifti Spiegel’ın kapağında

Dergide ikili için, “Şahin ve Türeci, sadece insanlığı kanser ve virüsten kurtarmaya çalışan mükemmel araştırmacılar değiller. Türk kökenli çift, aynı zamanda göçün ekonomiye katkısının en iyi göstergesi” ifadelerine yer verildi.

Dergideki röportajında aşı üretimi konusunda önemli açıklamalar yapan Prof. Şahin, “Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir” dedi. BioNTech aşısının üretimini arttırmak için planların da sürdüğü kaydedildi.