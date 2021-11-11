Yıldız tenisçi Peng Shuai'den haber alınamıyor... Çinli siyasetçiyi tacizle suçlamıştı!

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Sosyal medya günlerdir çift kadınlar eski dünya şampiyonu Çinli tenisçi Peng Shuai'yi konuşuyor.

2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Zhang Gaoli tarafından taciz edildiğini açıklayan 35 yaşındaki tenisçiden haber alınamıyor.

Komünist Parti'de ilk defa yüksek kademedeki bir kişi için yapılan taciz suçlaması sonrası ünlü tenisçinin gözlatına alınmış olabileceği belirtiliyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

PAYLAŞIMI HEMEN SİLİNDİ

75 yaşındaki Gaoli hakkındaki iddialarını Çin'de bir hayli popüler olan sosyal medya platformu Weibo'da paylaşan tenisçinin bu mesajı dakikalar içerisinde silinmişti.

Devlet kontrolünde olduğu sıkça dile getirilen platformun bu adımına rağmen Shuai'nin paylaşımının ekran görüntüleri internette yayılmış ve kısa sürede dünya gündemine oturmuştu.

TENİS KELİMESİ BİLE YASAKLANDI

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Bu paylaşımın ardından platformda 'tenis' kelimesi bile sansürlenerek konu hakkında paylaşım yapılmasının önüne geçilmişti.



Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon, 2014'te Fransa Açık'ta zafere ulaşan Shuai, o yıllarda dünya sıralamasının zirvesine yerleşmişti.

Peng, bu başarıya ulaşan ilk Çinli tenisçi olarak tarihe geçmişti.