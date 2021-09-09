Yıldız Avcısı ABD’de kaldı

ABD’nin New York kentinde mahkeme, Türkiye’nin yıllar önce Anadolu topraklarından ABD’ye kaçırılan “Guennol Stargazer” (Yıldız Avcısı) adlı 6 bin yıllık tarihi eseri, ünlü müzayede evi Christie’s ve yatırım fonu milyarderi Michael Steinhardt’tan geri alamayacağına karar verdi. Heykel ilk olarak Hürriyet gazetesinin ‘’Yıldız Avcısı’’nın Christie’s de satışa sunulacağı haberini yapmasıyla gündeme gelmiş, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı mahkemeye başvurarak satışın durdurulmasını ve eserin iadesini istemişti. Dört yıldır görülen mahkeme sonunda hâkim Alison Nathan, son müzayedede 14.5 milyon dolara satılan 22.9 santimetre uzunluğundaki heykelciğin iade talebini reddetti.

‘İADESİ İÇİN GEÇ KALDINIZ’

Mahkeme, 2017’de Christie’s müzayede evinde satışa sunulana kadar iadesi için daha önce dava açmayan Türkiye’nin, ‘’haklarını takip etmeyi mazur görülemeyecek şekilde ihmal ettiğini” belirtti. Yargıç Nathan, Ankara’nın eserin nerede olduğunu yıllar öncesinden bilmesine rağmen bu adımı atmadığını söyledi. Hâkim Nathan, Yıldız Avcısı’nın 1968’ten 1993’e ve 1999’dan 2007’ye kadar New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde sergilendiğine dikkat çekerek, müzeyle temasa geçilmediğini belirtti.

TEMYİZE BAŞVURULACAK

Gerekçeli kararda, Türkiye’nin heykelciğin 1906 yılından sonra Anadolu’dan çıkarıldığı ve o yıl Osmanlı yönetimi altında yayınlanan Eski Eserler Kanunu’na (Asar-ı Atika Nizamnamesi) göre eserin haklı sahibi olduğu iddiasını kanıtlayamadığını açıklayan hâkim Nathan, Christie’s’in satış kataloğunda eserin menşeinin ‘’Gelibolu’’ şeklinde yazılmış olmasını ise görmezden geldi. 1960’lı yıllarda Türkiye’den kaçırıldığı tahmin edilen ‘’Yıldız Avcısı’’’nın Türkiye’ye iadesi için hukuk mücadelesi veren Amerikalı avukat Lawrance Kaye’in kararı temyiz mahkemesine taşıması bekleniyor. Kaye, 1987 yılında Metropolitan Müzesi’nde bulunan Karun Hazinesi, daha sonra da Elmalı Hazinesi’nin Türkiye’ye iadesi davalarını kazanmıştı.

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