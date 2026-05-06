YILDIRIMHAN hamlesi İsrail'de geniş yankı uyandırdı: 'Türkiye kıyamet canavarını tanıttı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), YILDIRIMHAN balistik füzesini İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıttı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katıldığı programda yeni sistem kamuoyuna sunulurken, fuar yerli ve yabancı çok sayıda askeri heyeti bir araya getirdi.

Güler, tanıtım programında yaptığı konuşmada, geliştirilen ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Türkiye’nin savunma sanayisinde son yıllarda üretim kapasitesini artırdığına işaret eden Güler, yüksek teknolojiye dayalı bir AR-GE ekosisteminin oluştuğunu belirtti.

İsrail basını, YILDIRIMHAN’ı geniş şekilde ele alarak Türkiye’nin uzun menzilli füze teknolojilerinde kaydettiği ilerlemeyi mercek altına aldı. Haberlerde, sistemin teknik kapasitesi ve bölgedeki dengeler üzerine potansiyel etkileri öne çıkarıldı.

MAARİV: TÜRKİYE ŞAŞIRTAN BALİSTİK FÜZEYİ TANITTI

Tel Aviv merkezli Maariv'in haberinde, Türkiye’nin savunma alanındaki kapsamlı yatırımları ve insansız sistemlerde ulaştığı seviyeye dikkat çekildi.

Maariv, Türkiye’nin güvenlik ortamındaki risklere karşı yerli ve yenilikçi çözümler geliştirdiğini aktardı. Türk savunma sanayisinin hem askeri hem de sivil alanlarda kullanılabilecek teknolojiler ürettiği ifade edildi.

Gazete, Türkiye’nin yeni balistik füze tanıtımını “Türkiye 'Kıyamet Canavarı'nı Tanıttı” ifadesiyle duyurdu. Fuarda sergilenen sistemlerin ülkenin stratejik kapasitesini yansıttığı vurgulandı.

BHOL: UZUN MENZİLLİ FÜZEDE YENİ AŞAMA

İsrail'in BHOL haber sitesi, Türkiye’nin yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip yeni nesil balistik füzesini tanıttığını yazdı. Haberde, sistemin Mach 9 ile Mach 25 arasında hızlara ulaşabildiği bilgisine yer verildi.

BH0L, füzenin sıvı yakıtlı dört motorlu bir itki sistemine sahip olduğunu söyledi. Bu teknik özelliklerin, sistemin yüksek hız ve nüfuz kabiliyeti kazanmasına katkı sağladığı ifade edildi. Haberde ayrıca, bu gelişmenin Türkiye’nin stratejik caydırıcılık kapasitesinde önemli bir ilerlemeye işaret ettiği vurgulandı.

YEDİOTH AHRONOT: BUGÜNE KADAR GELİŞTİRİLEN EN UZUN MENZİLLİ FÜZE

Yedioth Ahronot, sistemin Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli füze olduğunu kaydetti. Savunma Bakanı Güler’in açıklamalarına da yer verilen haberde, Türkiye'nin askeri ihtiyaçlarını yerli araştırma ve geliştirme yoluyla karşıladığı ifade edildi.

İsrailli yayın kuruluşu, Türkiye’nin savunma alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını yazdı. Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) üretiminde küresel ölçekte öne çıkan aktörlerden biri haline geldiği belirtildi.

N12: TÜRKİYE'NİN GELİŞMİŞ SİLAH SİSTEMİ

N12, İstanbul’da düzenlenen fuarda sergilenen YILDIRIMHAN füzesinin 6 bin kilometre menzile ulaşabildiğini bildirdi. Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisine yaptığı yatırımların hız kazandığı ifade edildi.

Gazete, füzenin sıvı yakıtla çalıştığını ve 4 roket motoruyla güçlendirildiğini bildirdi. Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlarına da dikkat çekildi.

CHANNEL 7: STRATEJİK SIÇRAMA

Channel 7, Türkiye’nin hipersonik füze geliştirdiğini duyurarak bu adımı stratejik bir sıçrama olarak nitelendirdi. Sistemin Avrupa’nın geniş bir bölümüne erişim kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

İsrailli haber kanalı, YILDIRIMHAN’ın uluslararası katılımla gerçekleştirilen fuarda tanıtıldığını belirterek, “YILDIRIMHAN adı verilen füze, İstanbul'da düzenlenen prestijli savunma ve uzay fuarının açılışında, dünyanın dört bir yanından gelen askeri heyetlerin katılımıyla tanıtıldı. (YILDIRIMHAN) Türkiye'nin daha önce yalnızca süper güçlere özgü olan yeteneklere dair bir fikir verdi.” ifadeleri kullanıldı.

YILDIRIMHAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hipersonik sınıfta yer alan YILDIRIMHAN, Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara ulaşabiliyor. Sistem, bu kapasitesi sayesinde mevcut hava ve füze savunma unsurlarını aşabilecek bir performans sunuyor.

Füze, sıvı nitrojen tetroksit yakıt kullanıyor ve dört roket motoruyla çalışıyor. Yüksek hız ve manevra kabiliyeti, hedef bölgeye erişimi kolaylaştırırken erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırlandırıyor.

Yaklaşık 3 bin kilogramlık harp başlığı taşıyabilen sistem, modern harp doktrinleri kapsamında önemli bir kuvvet çarpanı olarak değerlendiriliyor.