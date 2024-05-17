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Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± 2 yÄ±lÄ± geride bÄ±rakÄ±rken, Vladimir Putin devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 5. dÃ¶nemine girdi. SeÃ§im zaferinin Ã¼zerinden geÃ§en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde kuzeydoÄŸu Ukrayna'ya sÃ¼rpriz bir saldÄ±rÄ± baÅŸlatan Rus lider, ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± ziyaretini de en yakÄ±n mÃ¼ttefiklerinden biri olan Ã‡in'e gerÃ§ekleÅŸtirdi.

YENÄ° DÃ–NEMÄ°N Ä°ÅžARETLERÄ°NÄ° VERÄ°YOR

BatÄ± medyasÄ±nda yer alan analizlere gÃ¶re Rus lider bu iki hamlesi ile 6 yÄ±l sÃ¼recek olan yeni baÅŸkanlÄ±k dÃ¶nemindeki Ã¶nceliklerinin iÅŸaretini vermiÅŸ oluyor.

ABD'nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ iki jeopolitik rakibinin buluÅŸmasÄ± tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan dikkatle izlenirken, iki lider Pekin'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bir gÃ¼Ã§ gÃ¶sterisi yaparak 'sÄ±nÄ±rsÄ±z iÅŸbirliÄŸi' mesajÄ± verdiler.



Ukrayna iÅŸgali sonrasÄ± BatÄ±'nÄ±n sert yaptÄ±rÄ±mlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Moskova, Ã‡in'e giderek daha fazla yaklaÅŸÄ±yor. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret giderek hÄ±zlanÄ±yor.

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RUSYA'NIN YILDIRIM SALDIRISI AVRUPA'YI ALARMA GEÃ‡Ä°RDÄ°

Rusya, baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yaz taarruzu ile Ukrayna'nÄ±n ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Harkov'a biraz daha yaklaÅŸtÄ± ve bÃ¶lgedeki birkaÃ§ kÃ¶yÃ¼ ele geÃ§irdi. ABD'li yayÄ±n kuruluÅŸu CNN, Rusya'nÄ±n yaz taarruzunu 'yÄ±ldÄ±rÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±' olarak nitelendirdi ve son geliÅŸmelerin Avrupa'yÄ± alarma geÃ§irdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

CNN'e gÃ¶re, Rusya'nÄ±n Ukrayna'yÄ± iÅŸgal etmesiyle baÅŸlayan sÃ¼reÃ§, Avrupa iÃ§in Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§an bir meydan okumaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Rusya'nÄ±n Ukrayna'da ilerlemesiyle birlikte tÃ¼m bÃ¶lge, bu Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n eski bir Sovyet Cumhuriyeti'nin hayatta kalmasÄ±ndan daha fazlasÄ± olduÄŸu gerÃ§eÄŸinin farkÄ±na vardÄ±. Ukrayna'da baÅŸlayan ÅŸeyin Avrupa'yÄ± gelecek yÄ±llarda deÄŸiÅŸtireceÄŸi gerÃ§eÄŸi her geÃ§en gÃ¼n daha da kaÃ§Ä±nÄ±lmaz hale geliyor.



Putin'in yeni dÃ¶nemde ilk iÅŸ olarak uzun sÃ¼redir Savunma BakanÄ± olan Sergey Åžoygu'yu gÃ¶revden alÄ±p yerine ekonomist Andrey Belousov'u atamasÄ±, 'Rusya'yÄ± tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ bir savaÅŸ ekonomisine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme' planÄ± olarak yorumlandÄ±.

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Ukrayna'nÄ±n mÃ¼ttefikleri son geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip edip sÄ±kÄ± Ã¶nlemler alamaya baÅŸladÄ±. BaÅŸka bir deyiÅŸle Avrupa artÄ±k sadece Ukrayna'yÄ± desteklemek iÃ§in deÄŸil, kendisini savunmak iÃ§in de hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor:

NorveÃ§ 12 yÄ±llÄ±k devasa bir askeri geniÅŸleme planÄ±nÄ± duyurdu. 2036 yÄ±lÄ±na kadar savunma bÃ¼tÃ§esi iki katÄ±na, ordudaki tugay sayÄ±sÄ± ise Ã¼Ã§ katÄ±na Ã§Ä±kacak.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Rishi Sunak savunma harcamalarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir artÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu .

Hollanda'da savunma bÃ¼tÃ§esi 2029 yÄ±lÄ±na kadar 31,2 milyar dolara Ã§Ä±kacak .

Fransa ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu taktirde Ukrayna'ya asker gÃ¶nderebileceÄŸinin sinyallerini veriyor

Almanya, Ukrayna'ya asker gÃ¶nderme fikrini reddetse de, zorunlu askerlik hizmetini yeniden uygulamaya hazÄ±rlanÄ±yor.



NATO DEVREYE GÄ°REBÄ°LÄ°R! ABD MEDYASI UYARDI: AVRUPA'YI SAVAÅžIN Ä°Ã‡Ä°NE Ã‡EKER

Avrupa olasÄ± bir Ã§atÄ±ÅŸma durumu iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaparken, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski Rusya'nÄ±n kuzeydoÄŸudaki ilerleyiÅŸi nedeni ile tÃ¼m ziyaretlerini iptal etti, bÃ¶lgeye takviye ekipler gÃ¶nderdi.

ABD'li New York Times gazetesi, NATO'nun Rusya'nÄ±n ilerleyiÅŸi nedeni ile Ukrayna'ya eÄŸitmen gÃ¶ndermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±. NYT'ye gÃ¶re bu hamle kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi bulanÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±rken Avrupa'yÄ± da Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n iÃ§ine Ã§ekme riski taÅŸÄ±yor.

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ABD GENELKURMAY BAÅžKANI: KAÃ‡INILMAZ GÃ–RÃœNÃœYOR

Kiev, Rusya'nÄ±n tehlikeli ilerleyiÅŸi sonrasÄ± ABD ve NATO'dan, cepheye gÃ¶nderilecek 150 bin yeni askerin eÄŸitilmesine yardÄ±m etmelerini istedi. ABD bu teklifi baÅŸta reddetti ancak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Charles Q. Brown Jr. dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada NATO'nun Ukrayna'ya eÄŸitmen gÃ¶ndermesinin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

New York Times'a gÃ¶re ABD, ittifak anlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca eÄŸitimcilere yÃ¶nelik herhangi bir saldÄ±rÄ±nÄ±n savunmasÄ±na yardÄ±m etmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak ve bu da potansiyel olarak Amerika'yÄ± da savaÅŸa sÃ¼rÃ¼kleyecek.Â

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