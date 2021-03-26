Yıldır süren kördüğüm çözüldü: 852 milyon dolar ödeyecekler

ABD'deki South California Üniversitesi cinsel istismar davasında yaklaşık 1 milyar dolar ödeme yapacak.

Ülke basınında yer alan habere göre, üniversitede 30 yıldan uzun süredir çalışan kadın doğum uzmanı Dr. George Tyndall cinsel istismarla suçlanıyordu.

Üniversite, okulda uzun yıllar çalışan bir kadın doğum uzmanını cinsel istismarla suçlayan 700'ün üzerinde kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

64 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Tyndall hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Hakkında dava açılan South California Üniversitesi ise 700'den fazla kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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