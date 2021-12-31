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Yılbaşında yasak tanımadılar: Almanya'dan Polonya'ya 'havai fişek' akını!

#ALMANYA#Polonya#Havai Fişek
Yılbaşında yasak tanımadılar: Almanyadan Polonyaya havai fişek akını

Geçen yıl başlayan yasak yüzünden bu yılbaşı öncesi de aynı görüntüler yaşandı: Almanya'da yasaklardan kaçmak isteyen vatandaşlar yeni yıl kutlamalarında kullanmak istedikleri havai fişeklerini Polonya'dan aldı.

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Almanya'da geçen yıl yürürlüğe konan havai fişek satışı yasağı bu yıl da aralık ayı başında açıklanan kararla sürdürüldü.

Yasak kararı koronavirüs salgını devam ederken toplu kutlamaların ve kalabalıkların önlenmesi amacıyla alınmış, havai fişekler birçok yaralanmaya sebep olabildiği için bunun da önüne geçmeye çalışılarak hastanelere yeni yılda ekstra yük binmesi önlenmek istenmişti.

Kutlamalarda havai fişek kullanılması gerek dünyada gerekse ülkemizde son yıllarda büyük tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Havai fişekler patladığında sülfürdioksit, karbondioksit, karbonmonoksit gibi havada asılı kalabilen maddeler serbest kalırken durum birçok yaralanma vakasına da neden oluyor. Havai fişeklerin insana olan etkisinin yanı sıra çevremizdeki hayvanlara da ciddi etkisi var. Oluşan yüksek sesten korkan kuşların yuvasını terk etmesinin yanı sıra bu yüksek ses yakında bulunan kuşlar için ölüm gibi ciddi tehdit oluşturuyor ve bu yüzden kullanımı ve satışının tamamen yasaklanması tartışılıyor.

Öte yandan havai fişekli yeni yıl kutlamasından vazgeçmek istemeyen Almanlar kendi ülkelerinde yasak olan bu ürünü bulabilmek için yılbaşı öncesi bir kez daha Polonya'ya akın etti. Alman vatandaşlar Almanya-Polonya sınırının yakınındaki havai fişek fabrikalarına ve bu ürünleri satan dükkanlara koştu.

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Görgü tanıkları sayısız Almanın bu hafta boyunca neredeyse üç saate yakın süreler boyunca bu yerlerde sıra beklediğini ve arabaların ve panelvanların bagajlarını havai fişeklerle doldurarak ülkeye döndüklerini aktardı. Almanya'da 'Silvester' denen ve adı dördüncü yüzyılda yaşamış Papa'dan gelen kutlamalar oldukça önemli ve birçok kişi tarafından hâlâ düzenleniyor.

Yılbaşında yasak tanımadılar: Almanyadan Polonyaya havai fişek akını

Bu kutlamalarda havai fişek patlatılması da bu asırlara dayanan geleneğin bir parçası. Araçlarda sınırdan geçirilecek ürünler için 50 kilogram sınırlaması var ve polisin de bölgede bu konuyla ilgili kontroller yaptığı bildiriliyor.

Öte yandan yeni yıl gelip çatmışken Almanya Omicron varyantının da etkisiyle artan vakalar sebebiyle bir dizi yeni önlemi devreye soktu. Buna göre yeni yıl kutlamalarında en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek ve bu kişilerin aşılı ya da hastalığı atlatmış olması gerekecek. Gece kulüpleri ve diskolar yılbaşında kapalı olacak ve restoranlar da ancak çok sıkı denetlemelerle açık tutulacak.

Almanya'da havai fişek yasağıyla ilgili anketlerde halkın yüzde 66'lık kısmının yasaktan yana olduğu, yüzde 27'sinin ise yasağa karşı çıktığı sonucu elde edilmişti.

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Ancak ülkede havai fişeğin üretiminin ve satışının yasak olduğu halde yurt dışından bu ürünleri temin etmenin serbest olması Alman havai fişek saniyisini kızdırmış durumda.

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Uzmanlarsa, her yıl yılbaşında atılan havai fişeklerden dolayı yaşanan olumsuzlukların bu yıl da tekrar etmemesi için ikazlarda bulunurken, özellikle doğu Avrupa ülkelerinden getirilen standart dışı ucuz patlayıcı malzemelerin ciddi yaralanmalara sebep olabileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan doktorlar şiddetli patlamanın işitme kaybına neden olma ihtimali nedeniyle havai fişek kutlaması yapan kişilerin kulaklarını tıpa ile koruması gerektiğinin altını çiziyor.

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Yılbaşında yasak tanımadılar: Almanyadan Polonyaya havai fişek akını

Kutlamaları izleyenlerin ise gürültüden etkilenmemeleri için 30 metre uzakta durmasını tavsiye ediliyor. Ayrıca patlayıcı maddelerin el ve yüzlerde yaralanmalara neden olabileceği için havai fişeklerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılar tekrarlandı.

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#ALMANYA#Polonya#Havai Fişek

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