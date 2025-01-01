Yılbaşı gecesi kaos: Almanya sokakları karıştı... 5 ölü, 33 yaralı, 400 tutuklu

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Dünya 2025 yılına girmenin coşkusunu yaşarken Almanya sokaklarına kaos hakim oldu.

Ülke genelinde geleneksel olarak halka açık yerlerde çok sayıda havai fişek patlatılırken, Başkent Berlin'de havai fişekler eğlence için değil saldırı için kullanıldı.

Acil durumda müdahale etmeleri için görevlendirilen memurlara saldıran isyancılar ile polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 kişi ölürken, 30 polis memuru ve bir itfaiyeci yaralandı.

Daha fazla şiddet eylemi yaşanmaması için başkente polis ekipleri konuşlandırılırken yetkililer, çatışmaların ardından 400 kişinin tutuklandığını açıkladı.

YALNIZCA BERLİN İLE SINIRLI KALMADI

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin doğusundaki Paderborn kentinde, ev yapımı bir havai fişek zamanından önce patlayarak 24 yaşındaki bir kişinin ölümüne sebep oldu. Polis, zamanından önce patlayan havai fişeğin ölen kişi tarafından yapıldığına inandıklarını belirtti.

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Köln polisi, acil servis çalışanlarına havai fişek atılması sebebiyle iki memurun yaralandığını bildirdi. Leipzig kentindeki 50 kişinin, itfaiyecilere ve polislere saldırdığı aktarıldı.

Almanya'nın batısındaki küçük bir kent olan Neuwied'de ise polis, yerel saat ile saat 01.00 sularında bir deponun ateşe verilmesi için havai fişek kullanıldığını vurguladı.

Neuwied polisi tarafından yapılan açıklamada, "Kereste yığılına bir depo tamamen alev almış halde bulundu" denildi ve çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

HÜKÜMETTEN KINAMA

Yılbaşı gecesi yaşanan olayları kınayan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, polislerin olay bölgelerine hızla konuşlandırıldığını ve yaşanan kargaşaların faillerine karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Yaralanan tüm polis memurlarına acil şifalar dileyen Faeser, tüm faillerin "en ağır şekilde yargılanacağı ve cezalandırılacağı" sözünü verdi.