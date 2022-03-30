Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya

#Ukrayna#Rusya#Dünya
Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya

Yılan adasını kuşatan Rus donanmasına ait gemilerin "teslim ol" çağrısına rest çekerek kabul etmeyen Ukrayna askeri Roman Gribov'a memleketi Çerkasi’de, Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek sürerken, Ukrayna ordusu savaşta kahramanlık örneği sergileyenlere madalya takmaya devam ediyor.

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı.

Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

Rus birlikleri tarafından esir alınan Roman Hrybov iki ülke arasında yapılan esir değişimi sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya

Rus birlikleri tarafından esir alınan Roman Hrybov iki ülke arasında yapılan esir değişimi sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

'UKRAYNA'NIN EN CESUR ASKERİ'

Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak adlandırılan Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

Haberin Devamı

Ödül töreninde konuşan Vali Taburets, "Ben Ukrayna’nın ve Çerkasi’nin kahramanlarını tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçek kahramanlara sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. O direndi ve diğerleri için, Ukrayna için bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Rus askerlerine verdiği tepkiyle kahraman olan ve sosyal medyada her gün adından söz ettiren Gribov, destekleri için Ukrayna halkına teşekkür ederek, "Öncelikle Ukrayna halkına böyle bir destek için teşekkür ederim. Biz bu desteği hissediyoruz. Bu bize güç katıyor. Arkamızda güç ve doğru var. Birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.

Gösterdiği cesaret nedeniyle madalya alan Roman Hrybov Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı direnişinin sembolü haline geldi.

Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya

Gösterdiği cesaret nedeniyle madalya alan Roman Hrybov Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı direnişinin sembolü haline geldi.

ZELENSKİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Ukrayna operasyonlarının ilk gününde Yılan Adası saldırılarında tüm Ukraynalı askerlerin öldürüldüğünün duyurduğu fakat daha sonra bu askerlerin yaşadığının ortaya çıkmasıyla ilgili soruya yanıt veren Zelenskiy, şu ifadeleri kullanmıştı;

'Bazıları öldü bazıları esir alındı. Rusya bazı mahkumlar için takas teklifi sundu. Tereddüt etmeden onları değiştirdik. Ölenler kahraman oldu hayatta kalanlar ise takasta kullanıldı hepsi bu.'

Gözden Kaçmasın

Ukraynadan flaş Kiev iddiasıUkrayna'dan flaş Kiev iddiasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik