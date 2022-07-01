Yılan Adası’nda artık Rus askeri kalmadı

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Dün sabah sürpriz açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Rusya, iyi niyet adımı olarak Karadeniz’deki Yılan Adası’ndan kuvvetlerini tamamen geri çekme kararı aldı. Bunu dünya topluluğuna Ukrayna’dan tahılın ihracatına engel olma düşüncemiz bulunmadığının kanıtı olarak yaptık” dedi. Ukrayna’dan ise “Onları biz kovduk” açıklaması dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı bildirisinde çarşamba gecesi Yılan Adası’na büyük bir saldırı düzenlendiği kaydedilerek, “Gerçekleştirdiğimiz gece harekâtı neticesinde Yılan Adası’ndaki Rus unsurlarını büyük ölçüde imha ettik. Adada sağ kalan bir avuç Rus askeri sabaha karşı sürat tekneleriyle bölgeyi terk etti” dendi.



TAHIL YÜKLÜ GEMİ YOLDA



Bu arada tahıl koridoru görüşmelerinin sürdüğü bir ortamda Ukrayna’nın işgal altındaki Berdyansk limanından 7 bin ton yük taşıyan ilk gemi ayrıldı. Bölgedeki Rus idareciler geminin “dost ülkelere” gideceğini söyledi.