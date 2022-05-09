Yılan Adası düellosu

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RUSYA’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri harekatta ülkenin Karadeniz ile bağlantısının tamamen kesilmesi için öngörülen kritik Odesa saldırısı öncesi denizde stratejik öneme sahip 2 kilometrekarelik Yılan Adası için taraflar arasında kıyasıya mücadele başladı. Savaşın patlak verdiği ilk günde, 24 Şubat tarihinde adayı eline geçiren Rusya, ardından Ukrayna ordusunun karşı saldırılarıyla batırılmaz gemi sayılan stratejik adayı terk etmek zorunda kaldı.

BOTLAR VURULDU

Yılan Adası için taraflar arasında düello önceki gün had safhaya ulaştı. İlk önce Ukrayna Savunma Bakanlığı adaya çıkarma gerçekleştirmek isteyen üç Rus hücum botunun hava saldırılarıyla imha edildiğini duyurdu. Ukrayna Güney Kuvvetleri Komutanlığı açıklamasında geçen cumartesi günü Yılan Adası yakınında Rusya Deniz Kuvvetlerine ait “Serna” hücum botlarıyla iki “Raptor” çıkarma botunun imha edildiklerini duyurdu. Ayrıca Rus teknelerine yönelik hava harekâtı sırasında adaya komando birliği indirmeye çalışan helikopterin imha edildiği vurgulandı. Ukrayna tarafından düzenlenen Yılan Adası operasyonunda en az 40 Rus denizcinin hayatını kaybettiği de kaydedildi.

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Adaya inen Rus helikopterinin vurulma anı böyle görüntülendi.

‘KORVET BATIRDIK’

Yılan Adası’nın kontrolü için Rus tarafı da boş durmadıklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, adanın yakınında Ukrayna donanmasına ait “Grigoriy Kurapatnikov” korvetini imha edildiğini açıkladı. Ukrayna gemisine karşı “Bazalt” ve “Oniks” füzelerinin kullanıldığını belirten Konaşenkov, “Ukrayna korveti 4 gemisavar füzeyle donatıldığı için bölgedeki büyük gemilerimiz için ciddi tehdit oluşturuyordu. Takibe alınan korvet karadan atılan füzelerle etkisiz hale getirildi. Yine Yılan Adası yakınında Ukrayna harekâtına hava desteği sağlayan SU-24 savaş uçağıyla Mi-24 taarruz helikopteri de imha edilmiştir” dedi.

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Rusya’nın batırdığını iddia ettiği Ukrayna korveti.

BİLGİ NOTU:

Kuzey istikametinde Ukrayna’nın Odesa limanına 120 kilometre mesafede yer alan Yılan Adası, batıda ise yine Ukrayna kıyılarına sadece 20 kilometre mesafede. Rus kuvvetlerinin adayı istikrarlı biçimde kontrollerine alması durumunda Odesa yönünde Tuna deltasından da ikinci cephe açma imkânı elde etmiş olacaklar. Ada aynı zamanda Moldova’daki Transdinyester Rus ayrılıkçıları bölgesine de yakın.

ZELENSKİ RUSYA’YA YÜKLENDİ

Ukrayna’da Rusya’dan bir gün önce kutlanan Nazi Almanya’sının yenilgiye uğratılmasını kutlama gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya yüklendi. 8 Mayıs İkinci Dünya Savaşı Avrupa’da sona erişi günü vesilesiyle halka seslenen Zelenski, “Yaklaşık 80 yıl önce milyonlarca insanın hayatına mal olan İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. 80 yıl unutulacak uzaklıkta zaman dilimi değil. 80 yıl önce o savaştan çıkan dünya ‘Bir daha asla’ sözü vermişti. Maalesef bu söz Ukrayna için geçerli olmadığı anlaşıldı. 24 Şubat 2022 günü Ukrayna saldırgan Rus Nazizmin saldırısına maruz kaldı. Üstelik Rusya, ülkemize saldırmak için 80 yıl öncesine ait Nazi propagandasını bir bir kopyalayarak üzerimize yürüdü. Alman Nazizmin iki yıllık Mariupol işgalinde 10 bin sivil vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Rus Nazizmin sadece iki aylık saldırılarında ise Mariupol’de 20 bin sivil vatandaşımızı kaybettik. Başka kanıta gerek var mı” ifadelerini kullandı.

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PUTİN’DEN UKRAYNA’YA MESAJ

Ukrayna lideri Zelenski’nin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin de, 8 Mayıs vesilesiyle Ukrayna halkına mesaj yayınladı. Ukrayna’ya açtığı ilan edilmemiş savaşla ilgili tek bir kelime dahi kullanmayan Putin, “Ukrayna’daki İkinci Dünya Savaşı gazilerine içtenlikle huzur ve uzun ömürler diliyorum. Ukrayna halkının geri kalanına barış ve adaletli gelecek temennisinde bulunuyorum. 77 yıl önce yaşanan savaşta yenilgiye uğratılanların şimdi rövanş düşüncesiyle hareket etmelerine kesinlikle müsaade edilemez” ifadelerini kullanarak günümüz Ukrayna yönetimini tekrara Nazi Almanya’sına benzetmiş oldu. Ukrayna, Batı ülkeleriyle birlikte İkinci Dünya Savaşı’nın bitimini 8 Mayıs’ta kutlarken, Rusya bu önemli olayı Zafer Bayramı adı altında 9 Mayıs’ta kutlayacak. Rusya lideri Putin’in bugün Kızıl Meydan kürsüsünden Ukrayna harekâtıyla ilgili önemli açıklamalar yapması da bekleniyor.