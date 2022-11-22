Yıl:1943, kim bu adam? Sosyal medyayı ikiye bölen kare...

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Kalabalık bir sokağın köşesinde iyi giyimli bir adamın cep telefonunda sohbet ettiğini görmenin garip bir tarafı yok. Ancak bu fotoğraf 1940'larda çekilmişse durum tamamen değişiyor...

İkinci Dünya Savaşı'na ait fotoğraflardan birinde keşfedilen ve bulunduğu yıl için fazla modern görünen bir adam internet dedektiflerini harekete geçirdi.

FOTOĞRAF 1943 YILINDA İZLANDA'DA ÇEKİLMİŞ

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen ve dış basında da çoğu gazetenin de dikkatini çeken fotoğraf 1943 yılında İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te çekilmiş.

The Sun gazetesine göre şüpheli kişi 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'li askerlerin içinde beklerken görülüyor ancak adamın üzerinde askeri üniforma yok. Bunun aksine açık renk bir trençkot giymiş ve sanki elinde bir cep telefonu varmış gibi elini kulağına götürmüş.



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Söz konusu fotoğraf aslında ilk olarak 2016 yılında Kristjan Hoffmann isimli kullancı tarafından 'Gamlar ljósmyndir' isimli Facebook grubunda (İzlanda dilinde eski fotoğraflar anlamına geliyor) paylaşılmış.

Hoffman dikkat çeken karenin altına "Bu güzel fotoğrafta dikkat çeken şey pencerenin kenarında cep telefonuyla ilgilenen adam. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu adam sadece telefonla konuşmakla kalmıyor, orada tek başına duruyor kafasındaki şapkası ve boynundaki şalı diğerlerinden farklı. Elindeki telefonu ile sanki günümüzdeymiş gibi duruyor" notunu iliştirdi.

SAYISIZ İDDİA ORTAYA ATILDI

Söz konusu fotoğraf yeniden gündeme gelir gelmez büyük bir hızla viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları gizemli adamın kim olduğuna ilişkin sayısız iddia ortaya attı.

Kullanıcılardan biri bu kişinin ünlü İngiliz dizisinin kahramanı Dr Who olduğunu iddia etti. Başka bir kullanıcı adamın bir zaman yolcusu olduğunu öne sürdü. Başka bir yorumcu ise fotoğrafın 'İzlandalıların cep telefonunu herkesten çok daha önce icat ettiklerinin kanıtı' olduğunu söyleyerek şaka yaptı.



Gizemli adamın İngiliz dizisinin kahramanı Dr Who olduğunu iddia edildi/BBC

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MANTIKLI BİR AÇIKLAMA BULMAYA ÇALIŞTILAR

Fotoğrafı görünce heyecanlanan kullanıcılar kadar, söz konusu kareyi belli bir mantık çerçevesine oturtmak isteyen kullanıcılar da vardı.

Yorumculardan birisi söz konusu adamın sadece saatinin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğini söyledi.

Bir başkası ise adamın pipo içtiğini ve fotoğrafın çekildiği sırada kulağını kaşıdığını iddia etti.

Sosyal medyayı ikiye bölen gizemli adamın sırrı çözülemedi ancak söz konusu kare "Açıklanamayan 10 gerçek Zaman Yolculuğu Vakası" komplo teorisine girmeyi başardı.