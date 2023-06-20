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Yıkılan Nova Kakhovka Barajı 1,2 milyar euroluk hasara neden oldu

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#Ukrayna#Rusya#Euro
Yıkılan Nova Kakhovka Barajı 1,2 milyar euroluk hasara neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 20:12

Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strilets, 6 Haziran’da yıkılan Nova Kakhovka Barajı’nın 1,2 milyar euroluk hasara neden olduğunu açıkladı. Nova Kakhovka barajının yıkılması Çernobil'den bu yana Avrupa'daki en büyük insan yapımı felaket olarak tanımlanıyor.

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Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strilets, çevrimiçi olarak Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı. Strilets yaptığı konuşmada, 6 Haziran’da yıkılan Rusya kontrolünde bulunan Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Barajı’nın 1,2 milyar euroluk hasara neden olduğunu ifade etti.

"ASLA ESKİ HALİNE GETİREMEYECEĞİMİZ ŞEYLER VAR"

Hasar değerlendirmesinin devam ettiğini belirten Strilets, barajın yıkılmasının Rusya'nın Şubat 2022 işgalinden bu yana Ukrayna’daki en büyük çevre felaketi olarak nitelendirdi. Strilets, "Asla eski haline getiremeyeceğimiz şeyler var. Bunlar Karadeniz'e sürüklenen ekosistemler. Buna, yalnızca güney Ukrayna'da bulunan endemik türler ile ölmüş 20 bin hayvan da dahil" dedi.

Barajın yıkılmasının ardından yaklaşık 1 milyon insanı içme suyuna erişiminin kesintiye uğradığını aktaran Strilets, seller sonucu enkazın diğer ülkelere taşınacağını ve Rus mayınlarının Avrupa sahillerine ulaşabileceğini açıkladı.

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RUSYA VE UKRAYNA BARAJIN YIKILMASI KONUSUNDA BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR

Barajın yıkılması sonucu meydana gelen sellerde 50’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev ve tarım arazisi sular altında kalmıştı. Ukrayna ve Rusya, yıkılan baraj konusunda birbirlerini suçlarken, Ukraynalı savcılara soruşturmalarında yardımcı olan uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bir ekip, barajın yıkılma nedeninin "büyük ihtimalle" Ruslar tarafından yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığını belirtti.

ÇERNOBİL'DEN BU YANA EN BÜYÜK FELAKET

Bugün Batı medyasında yer alan analizlerde Nova Kakhovka barajının yıkılması 1986'daki Çernobil'den bu yana Avrupa'daki en büyük insan yapımı felaket olarak adlandırıldı.

Gözden KaçmasınÇernobilden bu yana en büyük felaket Baraj saldırısı her şeyi daha karmaşık hale getirdi... Çernobil'den bu yana en büyük felaket! Baraj saldırısı her şeyi daha karmaşık hale getirdi...Haberi görüntüle
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#Ukrayna#Rusya#Euro

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