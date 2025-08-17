Yıkılacak Antalya Müzesi’nde ‘Herakles’e özel koruma

Haberin Devamı

Paketlenerek konteynerlere alınan eserlerin büyük kısmı müze bahçesinde tutulurken, Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykeli gibi önemli eserler, özel paketlenerek korumaya alındı. Antalya’da 1972 yılında açılan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen, yerine de yeni müze projesi hazırlanan Antalya Arkeoloji Müzesi’nde tarihi eserlerin paketlenme işlemi sürüyor.

100 BİN TARİHİ ESER DEPOLANIYOR

Yaklaşık 100 bin eserin bulunduğu Antalya Arkeoloji Müzesi’nde büyük heykeller ve lahitlerin sayısı 200 civarında. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 90 personel, eserlerin paketlenmesi, taşınması ve depolanması işlemlerinde görev yapıyor. Müzede vitrinlerdeki küçük eserler toplanarak, malzemenin cinsine uygun paketlendikten sonra havalandırma ve iklimlendirme şartlarına uygun, müze bahçesindeki yaklaşık 10 konteynere dolduruldu.

200 BÜYÜK HEYKEL VE LAHİT

200 civarındaki büyük heykel ve lahtin bir bölümü müzenin denize bakan duvarı tarafına taşınırken, bazıları Doğu Garajı Nekropol Müzesi deposuna kaldırıldı. Eserlerin bazıları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi’ne gönderildi.

ÜNLÜ ESERLER

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde; kaçırıldıktan 50 yıl sonra İsviçre’den Türkiye’ye getirilen Herakles lahti ile kaçırıldığı ABD’den geri getirilen Yorgun Herakles heykeli, Yüzyılın Hazinesi Elmalı sikkeleri, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos’a ait ikonlar ve rölikler bulunuyor. Yeni müze projesinin, bakanlık tarafından 2026 yılı Kasım ayındaki Kültür Yolu Festivali’ne yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bir yandan da mevcut müze binasının yıkımına karşı çıkan sivil toplum örgütlerinin eylemleri de sürüyor. Antalya Müze Çalışma Grubu tarafından müzenin kapatılması işleminin iptali için dava açıldı.