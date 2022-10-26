Yetkililer gözlerine inanamadı! Canlı timsahı streç filme sarıp bavula koymuş

Haberin Devamı

Münih Havalimanı yetkilileri geçtiğimiz ay Amerikalı bir iş adamının bavulunu açtıklarında gözlerine inanamadılar.

BAVULUN İÇİNDEN STREÇ FİLME SARILMIŞ TİMSAH ÇIKTI

Bavulun içinde streç filme sarılmış yaklaşık 60 cm uzunluğunda canlı bir timsah vardı.

NADİR GÖRÜLEN BİR TÜR

Insider'da yer alan habere göre bavulun içindeki timsah nadir görülen türlerden biri olan albino timsahıydı.

Nefes alması için burun deliklerine delik açılarak streç filme sarılan TİMSAH sağlıklı görünüyordu ancak içinde bulunduğu yerden dolayı akut tehlike içindeydi.

Görevliler timsahı görür görmez veterinerlerle iletişime geçti. Hayvanın kontrollerinin yapılıp sürüngen barınağına götürüldüğü öğrenildi.

CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bavulun sahibi 42 yaşındaki ABD vatandaşı, Alman yasalarını ihlal ettiği için hakkında cezai işlem başlatıldı. Cep telefonunu Münih'te bırakıp güvenlik teminatı veren adamın varış destinasyonu olan Singapur'a uçmasına izin verildi.

Haberin Devamı

Singapur merkezli The Straits Times gazetesinde yer alan bilgilere göre, Alman yetkililer yolcunun kaçakçılık yapıp yapmadığına dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları için adamın şartlı olarak gitmesine izin verdiler.

75 BİN DOLARI BULAN FİYATLARA SATILIYOR

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung ise nadir görülen albino timsahlarının 75.000 doları bulan fiyatlara satıldığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre timsahlar karaborsada ticareti yapılan sürüngenlerin yüzde 7,6'sını oluşturuyor.