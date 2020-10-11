Yetkililer endişeli... Avrupa'da panik artıyor!

İNGİLTERE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 42 bin 825'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 12 bin 872 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 603 bin 716'ya yükseldi.

Son 24 saatte 285 bin 15 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 24 milyon 640 bin 915 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 837 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 442'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

"İNGİLTERE TEHLİKELİ BİR NOKTADA"

Salgında günlük vaka sayısının 10 binin üzerine çıkması yetkilileri endişelendirdi.

Hükümetin sağlık danışmanı Prof. Dr. Peter Horby, "İngiltere vaka sayılarının ve hastaneye başvuruların artışı nedeniyle tehlikeli bir noktada. Ulusal karantina önlemi olasılıklar arasında ancak bu ihtimalden kaçınmak için herkes elinden geleni yapmalı." dedi.

Horby, Kovid-19 nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı hastanelerin baskı altında olduğunu belirterek, yoğun bakım yataklarının dolmasının uzun sürmeyebileceği uyarısında da bulundu.

GÜNLÜK 50 BİN VAKADAN KORKULUYOR

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

YENİ TEDBİRLER

Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe giren yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış, stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı.

İTALYA



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 bin 456 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı ise 354 bin 950 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 79 bin 75'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 420'ye yükseldi.



Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 26 artarak 36 bin 166'ya ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 1184 artarak 239 bin 709'a yükseldi.

Öte yandan, artan vakalar nedeniyle geçen hafta OHAL'i 31 Ocak 2020'ye kadar uzatan, maskeyi açık alanlarda da zorunlu hale getiren İtalyan hükümetinin, yeni tedbirler içeren kararname üzerinde çalıştığı basına yansıdı.

Buna göre, hükümetin, özel kutlamalardan toplu davet ve etkinliklere, temas içeren basket ve halı saha gibi amatör düzeydeki spor etkinliklerini geçici süreliğine durdurmayı planladığı belirtildi.

FRANSA



Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 730'a ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 101 artışla 734 bin 974'e yükseldi.

Son 7 günde 5 bin 84 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 910'u yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,5'e ulaştı.

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.