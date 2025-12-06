Yetkililer açıkladı: Çernobil'de korkutan hasar

Haberin Devamı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Şubat ayında düzenlenen insansız hava aracı saldırısında hedef alınan Çernobil Nükleer Santrali'ne ilişkin tedirgin eden açıklama yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre UAEA, saldırı sonucu zarar gören santralin koruma kalkanının, temel işlevi olan radyoaktif sızıntıları engelleme görevini yerine getiremediğini söyledi.

Ukrayna, 1986 felaketinin ardından yaklaşık 1,5 milyar euroya inşa edilen ve bölgeyi güvenli hâle getirmek için kullanılan koruma yapısının delinmesine yol açan saldırıdan Rusya’yı sorumlu tuttu.

“RADYASYON TUTMA KAPASİTESİ AZALDI”

AIEA Genel Direktörü Rafael Grossi, geçen hafta tesiste yapılan incelemenin ardından koruma yapısının radyasyonu tutma kapasitesini kaybettiğini belirtti. Grossi, buna rağmen taşıyıcı unsurlarda ve izleme sistemlerinde kalıcı bir hasar tespit edilmediğini söyledi.

TAMİRLER BAŞLADI, ANCAK YETERLİ DEĞİL

Grossi, bazı onarımların gerçekleştirildiğini ancak uzun vadeli nükleer güvenlik için yapının tamamen restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

BM: “RADYASYON SEVİYELERİ NORMAL”

Şubat ayında yaşanan saldırının ardından Birleşmiş Milletler, bölgede yapılan ölçümlerde radyasyon seviyelerinin “normal ve stabil” olduğunu ve herhangi bir sızıntı tespit edilmediğini açıklamıştı.