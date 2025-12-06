×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yetkililer açıkladı: Çernobil'de korkutan hasar

Güncelleme Tarihi:

#Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı#Çernobil#Hasar
Yetkililer açıkladı: Çernobilde korkutan hasar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 14:36

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İHA saldırısına zarar gören Çornobil Nükleer Santralinin koruma kalkanının, radyoaktif sızıntıları engelleme görevini yerine getiremediğini açıkladı.

Haberin Devamı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Şubat ayında düzenlenen insansız hava aracı saldırısında hedef alınan Çernobil Nükleer Santrali'ne ilişkin tedirgin eden açıklama yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre UAEA, saldırı sonucu zarar gören santralin koruma kalkanının, temel işlevi olan radyoaktif sızıntıları engelleme görevini yerine getiremediğini söyledi.

Ukrayna, 1986 felaketinin ardından yaklaşık 1,5 milyar euroya inşa edilen ve bölgeyi güvenli hâle getirmek için kullanılan koruma yapısının delinmesine yol açan saldırıdan Rusya’yı sorumlu tuttu.

 

“RADYASYON TUTMA KAPASİTESİ AZALDI”

AIEA Genel Direktörü Rafael Grossi, geçen hafta tesiste yapılan incelemenin ardından koruma yapısının radyasyonu tutma kapasitesini kaybettiğini belirtti. Grossi, buna rağmen taşıyıcı unsurlarda ve izleme sistemlerinde kalıcı bir hasar tespit edilmediğini söyledi.

 

Haberin Devamı

TAMİRLER BAŞLADI, ANCAK YETERLİ DEĞİL

Grossi, bazı onarımların gerçekleştirildiğini ancak uzun vadeli nükleer güvenlik için yapının tamamen restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

 

BM: “RADYASYON SEVİYELERİ NORMAL”

Şubat ayında yaşanan saldırının ardından Birleşmiş Milletler, bölgede yapılan ölçümlerde radyasyon seviyelerinin “normal ve stabil” olduğunu ve herhangi bir sızıntı tespit edilmediğini açıklamıştı.

Gözden KaçmasınABDnin F-35 açıklaması Yunanistan ve İsrailde yankılandı: Trump ile Erdoğanın dostluğu çok güçlü... Kötü haberler peş peşe geliyorABD'nin F-35 açıklaması Yunanistan ve İsrail'de yankılandı: Trump ile Erdoğan'ın dostluğu çok güçlü... 'Kötü haberler peş peşe geliyor'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı#Çernobil#Hasar

BAKMADAN GEÇME!