Yetkili isim uyardı. Günlük vaka sayısı 1 milyonu bulabilir!

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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri direktörü Dr. Francis Collins görevinin son gününde verdiği demeçte Kovid 19 pandemisinin geleceğine dair karamsar bir öngörüde bulundu. ABD, kış aylarındaki enfeksiyon artışını ve son derece bulaşıcı Omicron varyantının ortaya çıkmasını önlemek için acilen ciddi adımlar atmazsa, ülkenin günde 1 milyon vakayı görebileceğini öne sürdü.



BİZ BIKTIK AMA VİRÜS BİZDEN BIKMADI



Collins, insanların artık hastalıktan ve hastalıkla mücadele için alınan tüm önlemlerden sıkıldığının farkında olduğunu, ancak gardımızı indirerek kendimizi savunmasız bırakamayacağımızı dile getirdi:

“İnsanların bundan bıktığını biliyorum, inanın ben de sıkıldım. Ama virüs bizden bıkmadı. Zamanını her iki ayda bir şeklini değiştirip yeni varyantlarla daha da bulaşıcı olmanın yollarını bularak değerlendiriyor.”



SEÇENEKLER: KÖTÜ YA DA DAHA KÖTÜ



Geçen hafta Texas Üniversitesi’nin yayınladığı tahminlerde ocak ayının sonuna kadar geçen kışın pikini ikiye katlayarak 500 bin günlük vaka sayısına ulaşılacağını gösteriyordu. Dr. Collins ise daha karamsar bir tablo sunuyor. NPR’a verdiği demeçte Dr. Collins, “Tüm önlem çabalarına gereken özeni

göstermezsek ağır hastalık oranları bir nebze azalmış olsa da günlük vaka sayısı 1 milyonu görebilir,” dedi.



Yani ABD'yi bu kış bekleyen seçenekler kötü ya da daha kötü arasında değişiyor.

MASKE VE AŞIYA TEKRAR ÖZEN GÖSTERİLİRSE ATLATILIR



Geçen Pazar yine “önümüzdeki bir iki ay içinde çok büyük bir zorlukla yüzleşeceğiz” açıklamasında bulunan Dr. Collins, maske kullanımına tekrar özen gösterilmesi, aşı ve takviye dozlarıyla bunu atlatabileceklerine inandığının altını çizdi.

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OMİCRON HIZLA YAYILIYOR



Delta şu anda ABD’deki Koronavirüs enfeksiyonlarında ezici baskın varyant olmaya devam etse de, Omicron hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 89 ülkede tespit edilen yeni varyant, yayıldığı bölgelerde enfeksiyonların bir ila üç günde bir ikiye katlanmasına neden oluyor.



İlk analizler, yüksek oranda mutasyona uğramış varyantın aşılardan elde edilen bazı bağışıklık korumalarından kaçabileceğini, ancak takviye dozlarının sağladığı ek korumaların, ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı korumada kritik öneme sahip olduğunu öne sürüyor.



ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri’nin açıkladığına göre ABD’de en az 58 milyon kişi, yani altı Amerikalıdan biri bir takviye dozu almış bulunmakta, ancak aşı olabilecekken olmamışların oranı yüzde 30 seviyesinde kalmaya devam ediyor.